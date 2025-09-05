Трамп снизил тарифы на японские автомобили до 15%

Президент США Дональд Трамп подписал указ о понижении тарифов на импорт японских автомобилей и других товаров. Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, США устанавливают базовый тариф в 15% на почти весь импорт из Японии.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Для некоторых секторов введены отдельные правила. Это касается автомобилей, автозапчастей, аэрокосмической продукции, фармацевтики, а также природных ресурсов, не добываемых или не производимых в США.

Читайте также: Иностранные вложения в госдолг США достигли рекордных $9,13 трлн, Япония остается лидером

В Белом доме заявляют, что новая тарифная система вместе с ростом экспорта и инвестициями поможет уменьшить торговый дефицит с Японией и улучшить торговый баланс США в целом.