Главное за четверг: ОВГЗ, международные резервы и цены на золото и серебро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 сентября 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: ОВГЗ, международные резервы и цены на золото и серебро

Главное за четверг, 4 сентября.

Главное за четверг, 4 сентября.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОВГЗ: какие риски следует учитывать, прежде чем их покупатьПопулярность ОВГЗ продолжает расти, хотя по объему размещения средств они все еще отстают от депозитов, стремительно уменьшают разрыв.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

ОВГЗ: какие риски следует учитывать, прежде чем их покупать

Популярность ОВГЗ продолжает расти, хотя по объему размещения средств они все еще отстают от депозитов, стремительно уменьшают разрыв. «Минфин» решил разобраться, оправдан ли интерес к ним, и какие угрозы могут ожидать инвесторов.

Международные резервы Украины выросли на 7%

По состоянию на 1 сентября 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $46 032,7 млн. В августе они выросли на 7%.

Цены на золото и серебро летят вверх: какие прайсы увидим до конца 2025 года

Усиливающиеся геополитические, военные и экономические риски продолжают вгонять мировые рынки в состояние повышенного стресса и турбулентности. Инвесторы реагируют на это уходом в один из самых проверенных приютных активов — в золото. С начала года оно подорожало более чем на 34%, и продолжает ставить новые рекорды.

Инвестиции за границу: считаем на старте налоги и риски проектов REIT и Build-to-Rent

Украинские инвесторы активно инвестируют в зарубежную недвижимость. В последние годы популярным вариантом стали вложения в проекты REIT и Build-to-rent. В чем состоят риски таких инвестиций и которые придется платить налоги, рассказал аудитор, управляющий партнер КАС Групп Владимир Гаркуша.

Смогут ли банки и дальше получать рекордные доходы

2023−2024 годы стали для украинских банков своеобразным «пиком формы» — рекордные доходы, рост кредитования, стабильность сервисов даже в самые тяжелые периоды войны. Но 2025-й внес коррективы. Как сейчас изменяются условия деятельности банков в колонке для ЭП, рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов Лариса Чернышева.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами