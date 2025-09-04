Главное за четверг: ОВГЗ, международные резервы и цены на золото и серебро

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

ОВГЗ: какие риски следует учитывать, прежде чем их покупать

Популярность ОВГЗ продолжает расти, хотя по объему размещения средств они все еще отстают от депозитов, стремительно уменьшают разрыв. «Минфин» решил разобраться, оправдан ли интерес к ним, и какие угрозы могут ожидать инвесторов.

Международные резервы Украины выросли на 7%

По состоянию на 1 сентября 2025 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $46 032,7 млн. В августе они выросли на 7%.

Цены на золото и серебро летят вверх: какие прайсы увидим до конца 2025 года

Усиливающиеся геополитические, военные и экономические риски продолжают вгонять мировые рынки в состояние повышенного стресса и турбулентности. Инвесторы реагируют на это уходом в один из самых проверенных приютных активов — в золото. С начала года оно подорожало более чем на 34%, и продолжает ставить новые рекорды.

Инвестиции за границу: считаем на старте налоги и риски проектов REIT и Build-to-Rent

Украинские инвесторы активно инвестируют в зарубежную недвижимость. В последние годы популярным вариантом стали вложения в проекты REIT и Build-to-rent. В чем состоят риски таких инвестиций и которые придется платить налоги, рассказал аудитор, управляющий партнер КАС Групп Владимир Гаркуша.

Смогут ли банки и дальше получать рекордные доходы

2023−2024 годы стали для украинских банков своеобразным «пиком формы» — рекордные доходы, рост кредитования, стабильность сервисов даже в самые тяжелые периоды войны. Но 2025-й внес коррективы. Как сейчас изменяются условия деятельности банков в колонке для ЭП, рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов Лариса Чернышева.