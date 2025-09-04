Украинцы открыли более миллиона Дия.Карт

Более 1 млн украинцев открыли Дия.Карту — мультисчет для личных средств, государственных выплат и социальной помощи. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На Действие.Карту можно получить:

єКнигу

єМалятко

Пакунок школяра

Военные облигации

Ветеранский спорт

Помощь по безработице

Помощь ВПО

Выплату пенсий

Помощь от международных организаций и другие

При этом «Национальный кэшбек» и «єВідновлення» работают отдельно и не входят в мультисчетную карточку.

Оформить Дия.Карту можно в смартфоне через приложение «Дия» или банки-партнеров: Приватбанк, monobank, Кредит Днепр и Абанк. В скором времени их перечень расширится.