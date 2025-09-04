Более 1 млн украинцев открыли Дия.Карту — мультисчет для личных средств, государственных выплат и социальной помощи. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украинцы открыли более миллиона Дия.Карт
На Действие.Карту можно получить:
- єКнигу
- єМалятко
- Пакунок школяра
- Военные облигации
- Ветеранский спорт
- Помощь по безработице
- Помощь ВПО
- Выплату пенсий
- Помощь от международных организаций и другие
При этом «Национальный кэшбек» и «єВідновлення» работают отдельно и не входят в мультисчетную карточку.
Оформить Дия.Карту можно в смартфоне через приложение «Дия» или банки-партнеров: Приватбанк, monobank, Кредит Днепр и Абанк. В скором времени их перечень расширится.
Источник: Минфин
