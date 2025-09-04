В январе-августе 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $52,6 млрд, а экспортировали — на $26,3 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
С начала года товарооборот Украины составил около $79 миллиардов
При этом облагаемый налогом импорт составил $40,0 млрд, что составляет 76% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-августе 2025 года составила 0,52 $/кг.
Импорт
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:
- Китай — $11,6 млрд,
- Польша — $5 млрд,
- Германия — $4,2 млрд.
Экспорт
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польши — на $3,3 млрд,
- Турции — на $2 млрд,
- Германии — на $1,5 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-августе 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $20,7 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 129,4 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности — $8,3 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 64,7 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические — $6,7 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 125,2 млрд грн, что составляет 28% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $14,6 млрд
- металлы и изделия из них — $3 млрд
- машины, оборудование и транспорт — $2,5 млрд
За 8 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 174,2 млн. грн.
