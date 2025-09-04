С начала года товарооборот Украины составил около $79 миллиардов

В январе-августе 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $52,6 млрд, а экспортировали — на $26,3 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

При этом облагаемый налогом импорт составил $40,0 млрд, что составляет 76% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-августе 2025 года составила 0,52 $/кг.

Импорт

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:

Китай — $11,6 млрд,

Польша — $5 млрд,

Германия — $4,2 млрд.

Экспорт

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польши — на $3,3 млрд,

Турции — на $2 млрд,

Германии — на $1,5 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-августе 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $20,7 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 129,4 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $8,3 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 64,7 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $6,7 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 125,2 млрд грн, что составляет 28% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $14,6 млрд

металлы и изделия из них — $3 млрд

машины, оборудование и транспорт — $2,5 млрд

За 8 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 174,2 млн. грн.