Рада провалила еще один законопроект по программе Ukraine Facility

Верховная Рада не приняла законопроект № 13150 , предусматривавший введение системы надзора за законностью решений органов местного самоуправления и создание Единого реестра их актов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Законопроект на заседании в четверг, 4 сентября, поддержали всего 206 народных депутатов, поэтому он считается отклоненным.

Железняк напомнил, что дедлайн выполнения соответствующего обязательства по программе финансовой поддержки со стороны Европейского Союза Ukraine Facility прошел еще 31 марта 2025 года.

Напомним

Ранее Верховная Рада не поддержала законопроекты № 9363 и № 5837, которые являются частью обязательств Украины в рамках программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility.