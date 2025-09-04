Multi от Минфин
українська
4 сентября 2025, 12:33 Читати українською

Цены на нефть падают на фоне ожиданий увеличения добычи от ОПЕК+

В четверг, 4 сентября, цены на нефть снизились, продолжая падение более чем на 2% предыдущей сессии. Инвесторы ожидают встречи стран-членов ОПЕК+, где производители, вероятно, будут рассматривать вопрос относительно очередного увеличения объемов добычи. Об этом сообщает Reuters.

В четверг, 4 сентября, цены на нефть снизились, продолжая падение более чем на 2% предыдущей сессии.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По состоянию на 11:24 по киевскому времени цена нефти марки Brent упала на 0,6% — до $67,17 за баррель. Американская нефть WTI потеряла 0,7%, опустившись до $63,53 за баррель.

Почему цены снижаются

Наращивание добычи ОПЕК+. Два источника сообщили, что восемь стран-членов ОПЕК+ рассмотрят возможность дальнейшего увеличения добычи в октябре. По словам аналитика PVM Тамаша Варга, это говорит о том, что для ОПЕК+ восстановление доли рынка является приоритетом над поддержкой цен.

Макроэкономические данные США. На цены также отразились неуверенные макроэкономические показатели из США. Количество открытых вакансий в июле упало до 10-месячного минимума, что поддерживает ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

Рост запасов нефти. По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 622 тысячи баррелей за неделю, закончившуюся 29 августа. Это также оказывает давление на цены.

Сейчас рынки ожидают официальные правительственные данные по запасам нефти в США, которые должны быть опубликованы сегодня.

Напомним

Со вчерашнего дня, 3 сентября, начала действовать новая предельная цена на российскую нефть, транспортируемую по морю. Лимит теперь составляет $47,6 за баррель вместо предыдущих $60.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
