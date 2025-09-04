С 12 октября 2025 года для граждан, путешествующих в страны Европейского Союза, изменяются правила пересечения границы. ЕС запускает новую автоматизированную базу данных — систему въезда/выезда (EES), которая заменит традиционные штампы в паспорте цифровой регистрацией. Об этом сообщило посольство Украины в Польше.
ЕС вводит новые правила пересечения границы
Что изменится для путешественников
Новая система касается краткосрочных поездок продолжительностью до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Она будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС.
При прохождении контроля EES будет собирать следующие биометрические данные:
- фото лица;
- отпечатки четырех пальцев (для лиц старше 12 лет);
- данные загранпаспорта;
- дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.
Как это будет работать на практике:
- Все пассажиры транспортных средств должны выходить из транспорта для прохождения биометрии.
- Железнодорожные путешествия — процедура зависит от пункта пропуска, может отличаться.
Отказ предоставить биометрические данные будет являться законным основанием для отказа во въезде.
Цель нововведения
Целью внедрения системы EES является повышение безопасности в странах Шенгенской зоны, а также более эффективное контролирование соблюдения правил пребывания и предотвращение использования поддельных документов.
Источник: Минфин
