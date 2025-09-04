Multi от Минфин
4 сентября 2025, 12:01 Читати українською

ЕС вводит новые правила пересечения границы

С 12 октября 2025 года для граждан, путешествующих в страны Европейского Союза, изменяются правила пересечения границы. ЕС запускает новую автоматизированную базу данных — систему въезда/выезда (EES), которая заменит традиционные штампы в паспорте цифровой регистрацией. Об этом сообщило посольство Украины в Польше.

С 12 октября 2025 года для граждан, путешествующих в страны Европейского Союза, изменяются правила пересечения границы.
Фото: pixabay.com

Что изменится для путешественников

Новая система касается краткосрочных поездок продолжительностью до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Она будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС.

При прохождении контроля EES будет собирать следующие биометрические данные:

  • фото лица;
  • отпечатки четырех пальцев (для лиц старше 12 лет);
  • данные загранпаспорта;
  • дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

Как это будет работать на практике:

  • Все пассажиры транспортных средств должны выходить из транспорта для прохождения биометрии.
  • Железнодорожные путешествия — процедура зависит от пункта пропуска, может отличаться.

Отказ предоставить биометрические данные будет являться законным основанием для отказа во въезде.

Цель нововведения

Целью внедрения системы EES является повышение безопасности в странах Шенгенской зоны, а также более эффективное контролирование соблюдения правил пребывания и предотвращение использования поддельных документов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

+
+29
3212242
3212242
4 сентября 2025, 12:52
#
Можна написати хайповіше — «ЄС вводить нові правила перетину кордону — українці мають виходити з транспорту для проходження біометрії.»)
+
0
Karin77
Karin77
4 сентября 2025, 14:01
#
Весь поїзд з дітьми,пенсами буде виходити вночі з вагонів,фотографуватися,стояти в черзі,а потом знов сідати в потяг)))
