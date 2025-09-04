ЕС вводит новые правила пересечения границы

С 12 октября 2025 года для граждан, путешествующих в страны Европейского Союза, изменяются правила пересечения границы. ЕС запускает новую автоматизированную базу данных — систему въезда/выезда (EES), которая заменит традиционные штампы в паспорте цифровой регистрацией. Об этом сообщило посольство Украины в Польше.

Что изменится для путешественников

Новая система касается краткосрочных поездок продолжительностью до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Она будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС.

При прохождении контроля EES будет собирать следующие биометрические данные:

фото лица;

отпечатки четырех пальцев (для лиц старше 12 лет);

данные загранпаспорта;

дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

Как это будет работать на практике:

Все пассажиры транспортных средств должны выходить из транспорта для прохождения биометрии.

Железнодорожные путешествия — процедура зависит от пункта пропуска, может отличаться.

Отказ предоставить биометрические данные будет являться законным основанием для отказа во въезде.

Цель нововведения

Целью внедрения системы EES является повышение безопасности в странах Шенгенской зоны, а также более эффективное контролирование соблюдения правил пребывания и предотвращение использования поддельных документов.