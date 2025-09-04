Снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) может спровоцировать рост криптовалютного рынка. Об этом в интервью Bloomberg заявил CEO компании Crypto.com Крис Маршалек. Он выразил мнение, что решение, принятое на заседании 17 сентября, станет положительным сигналом для рынка.
Эксперты прогнозируют рост биткоина после смягчения политики ФРС
Как отмечает издание Forklog, аналогичная ситуация наблюдалась в прошлом году: после снижения ставки ФРС с 5,5% до 4,5% криптовалюты подорожали на 57% всего за четыре месяца.
По данным экспертов, вероятность смягчения монетарной политики США оценивается в 91,8%. Показатель вырос после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Основатель MN Capital Михаэль ван де Поппе также настроен оптимистично. Он напомнил, что исторически сентябрь был «зеленым» месяцем для рынка, а основная коррекция произошла в августе, когда биткоин подешевел почти на 10%. По его словам, если биткоин сможет закрепиться выше отметки в $112 000, шансы на дальнейшее падение значительно уменьшатся.
На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $110 516. За последние сутки его стоимость снизилась на 0,6%, а за неделю — на 2,4%.
