Эксперты прогнозируют рост биткоина после смягчения политики ФРС

Снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) может спровоцировать рост криптовалютного рынка. Об этом в интервью Bloomberg заявил CEO компании Crypto.com Крис Маршалек. Он выразил мнение, что решение, принятое на заседании 17 сентября, станет положительным сигналом для рынка.

Как отмечает издание Forklog, аналогичная ситуация наблюдалась в прошлом году: после снижения ставки ФРС с 5,5% до 4,5% криптовалюты подорожали на 57% всего за четыре месяца.

По данным экспертов, вероятность смягчения монетарной политики США оценивается в 91,8%. Показатель вырос после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Основатель MN Capital Михаэль ван де Поппе также настроен оптимистично. Он напомнил, что исторически сентябрь был «зеленым» месяцем для рынка, а основная коррекция произошла в августе, когда биткоин подешевел почти на 10%. По его словам, если биткоин сможет закрепиться выше отметки в $112 000, шансы на дальнейшее падение значительно уменьшатся.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $110 516. За последние сутки его стоимость снизилась на 0,6%, а за неделю — на 2,4%.