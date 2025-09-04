Главным препятствием на пути Украины к вступлению в SEPA (Единая зона платежей в евро) остается несоответствие украинского законодательства в сфере финансового мониторинга. Национальный банк Украины надеется решить эту проблему после того, как парламент примет измененные ранее вызвавшие критику законопроекты. Об этом сообщил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
НБУ надеется на вступление Украины в SEPA после принятия законов о финмониторинге
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Новый подход к законопроектам
Николайчук отметил, что вместо повторного внесения предыдущих законопроектов было решено их изменить с учетом замечаний депутатов и общественности. В частности, переформатирован механизм сбора информации о банковских счетах и сейфах, которым теперь будет заниматься Министерство финансов.
«Я надеюсь, что это снизит градус напряжения и позволит относительно быстро обеспечить голосование этих законопроектов в парламенте», — сказал Николайчук.
Сроки поступления в SEPA
После принятия необходимых законов Украина сможет подать заявку в Единый платежный совет для официального присоединения к SEPA. Рассмотрение таких заявок обычно занимает от 6 до 12 месяцев, но в НБУ надеются, что для Украины этот процесс будет более быстрым.
Николайчук добавил, что НБУ уже несколько лет готовится к техническому присоединению, поэтому после юридического одобрения переход пройдет относительно быстро.
Комментарии - 5
П.С.
Десь в кутку скиглить зефір: українці поступово до єднаються до ЄС що підпалює його ватне сідаліще.
Яким боком тут Сербія?
Давай краще обговоримо Албанію та Молдову. Чому Молдова може бути учасником SEPA в той час як Сербію туди не пускають? Ти якби хоч трохи почитав по темі то не брав би Сербію в якості прикладу.
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/press-releases/albania-now-part-sepa-payment-schemes-geographical-scope
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/press-releases/moldova-now-part-sepa-payment-schemes-geographical-scope
представь себе, когда в НБУ услышат про дублирование счетов, т. е. условный Мыкола, в Германии сможет себе продублировать украинский счёт
Які німецьки банки надають послугу дублювання рахінків в банках інших країн? Не знаю, може це якась унікальна німецька послуга, але в Польші та Великій Британії ніякого дублювання рахунків з інших країн не має. Мабуть британське та польське НБУ вирішило що то їм не треба.
без комиссий туда завести свой бабос и остаться без родного, соловьиного, финмониторинга
Я тобі відкрию велику таємницю: Україна з 1993 року є учасником SWIFT, а він надає набагато ширші можливості з переказу грошей ніж SEPA. І все це відбуваєтся з доброї волі НБУ та ніяк не заважає проводити фінмониторинг операцій клієнта в банках.
До слова може
Чел, ти тільки що продемонстрував не тільки що ти сам не розумієш що таке Європа, а також ти не розумієш що таке SEPA та не розумієш наміри НБУ яке як раз обома руками за те щоб українські банки стали учасниками SEPA.
«
Суттєвою перепоною для вступу України до SEPA — єдиної зони платежів в євро залишається невідповідність українського законодавства у сфері фінансового моніторингу, Національний банк України (НБУ) сподівається на вирішення цієї проблеми після зміни дискусійних законопроєктів, які викликали критику та були відкликані з парламенту через зміну уряду, повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
»
https://interfax.com.ua/news/economic/1101641.html
Цим нерозумінням ти мене в черкого переконав що до Німеччини ти не маєш жодного стосунку, а сидиш-пердиш десь в сизрані.
до слова можливо ти не знаєш, але в таких країнах як Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія, Андорра, Монако, Сан-Марино — є комісія за перекази SEPA. І це не повний перелік, є ще інші країни де окремі банки беруть комісію.
Бо це не заборонено правилами платіжної системи яка вимагає щоб комісія була не більшої ніж за перекази в національній валюті. В Україні перекази СЕП платні. Банки можуть як робити цю послугу безплатною (Монобанк) так і платною (ПУМБ). Тож в ПУМБ переказ SEPA цілком може бути платним, правда набагато дешевше ніж SWIFT.