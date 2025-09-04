НБУ надеется на вступление Украины в SEPA после принятия законов о финмониторинге

Главным препятствием на пути Украины к вступлению в SEPA (Единая зона платежей в евро) остается несоответствие украинского законодательства в сфере финансового мониторинга. Национальный банк Украины надеется решить эту проблему после того, как парламент примет измененные ранее вызвавшие критику законопроекты. Об этом сообщил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».