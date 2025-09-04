Легализация криптовалют может принести бюджету до 15 миллиардов ежегодно — Гетманцев

Легализация рынка виртуальных активов и введение налогообложения криптовалют могут обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет на уровне 14−15 млрд грн в год. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев во время брифинга, передает Укринформ.

По его словам, законопроект позволит вывести из тени большой рынок криптоактивов, который уже существует в Украине. Дополнительные средства поступят как от налогообложения доходов криптобирж, так и от доходов самих граждан.

Как будет работать налогообложение

Гетманцев объяснил, что налогообложение криптоактивов будет аналогично налогообложению ценных бумаг. Налог будет взиматься с прибыли, то есть с разницы между расходами на приобретение актива и доходом от его продажи. Если же операция приведет к убыткам, то их можно будет перенести на следующие налоговые периоды.

Гармонизация с нормами ЕС

Законопроект разработан на основе европейского регламента MiCA (регламент о рынках криптоактивов в ЕС), что позволит гармонизировать украинское законодательство с европейскими нормами.

Гетманцев подчеркнул, что криптовалюты уже легализованы во многих развитых странах, и для Украины важно использовать их опыт. По его словам, Украина генерирует 2,5% мирового криптотрафика, а доля граждан, владеющих криптовалютой, продолжает расти.

«По оценкам, еще в 2022 году 16% граждан владели криптой», — подчеркнул Гетманцев.

Профильный комитет готов работать над документом в открытом режиме и учитывать предложения всех заинтересованных сторон.

«Минфин» писал, что Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка по виртуальным активам (криптовалют) в Украине и определению правил их налогообложения.