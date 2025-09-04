В августе 2025 года автомобили с традиционными двигателями заняли всего 49% украинского рынка новых легковых автомобилей. По данным Укравтопрома, эта доля существенно уменьшилась, ведь год назад она составляла почти 63%.
Моторные предпочтения украинцев в августе: электромобили вытесняют бензиновые авто
Какие двигатели выбирают украинцы
- Бензиновые авто остаются самыми популярными, но их доля упала до 32,3% (в августе 2024 года — 40,8%).
- Электромобили показали стремительный рост, их доля почти удвоилась с 14,3% до 27,9%.
- Гибридные автомобили незначительно увеличили свою долю — до 23,4% (было 22,4%).
- Дизельные авто утратили популярность, их показатель снизился с 22,1% до 16,2%.
- Автомобили с ГБО (газобаллонным оборудованием), как и в прошлом году, составляли менее 1% продаж.
Лидеры продаж по типам двигателей
- Бензиновые автомобили: Hyundai Tucson
- Электро: BYD Song Plus
- Гибриды: Toyota RAV-4
- Дизельные: Renault Duster
- Авто с ГБО: Hyundai Tucson
Источник: Минфин
