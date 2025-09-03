Регулирование рынка криптоактивов целесообразно передать Нацбанку — Гетманцев

На переходный период регулятором рынка виртуальных активов в Украине целесообразнее определить Национальный банк, а не Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии Укринформа.

Аргументы в пользу НБУ

По словам Даниила Гетманцева, хотя в обычных условиях регулятором этого рынка должна была бы быть НКЦБФР, в настоящее время ее работа не демонстрирует достаточных результатов.

«Учитывая это, комитет считает более целесообразным поручить регулирование вновь созданного рынка Национальному банку — по крайней мере, на переходный период. Хотелось бы, чтобы развитием этой сферы занимался орган, обладающий необходимым опытом и возможностями», — пояснил он.

Финансовый мониторинг

Гетманцев также подчеркнул, что принятый в первом чтении законопроект о легализации рынка виртуальных активов предусматривает создание полноценного механизма финансового мониторинга, аналогичного тому, который действует в банковском секторе.

«Финансовый мониторинг является неотъемлемой частью законодательства… Никаких отличий здесь нет, а в отдельных моментах даже условия будут более жесткими», — отметил председатель комитета.

