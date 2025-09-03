Миссия МВФ прибыла в Киев с рабочим визитом

В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая будет работать в Украине в течение следующей недели. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

«Приехали в Киев с командой МВФ поздно вечером, и утро немного провели в бомбоубежище. Готовы к работе. Многие встречи запланированы», — написал он.

По словам Рашкована, миссия пробудет в Украине 7−8 дней. Хотя детали повестки дня не разглашаются, известно, что график будет насыщенным и будет включать множество встреч.

В пресс-службе Минфина сообщили, что сегодня, 3 сентября, руководство Министерства финансов Украины и эксперты Международного валютного фонда начали обсуждение состояния выполнения программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

Отмечается, что встречи будут продолжаться в течение следующих дней в Киеве. Обсуждения будут фокусироваться на подготовке госбюджета 2026 года, среднесрочном бюджетном планировании, финансовом секторе и других структурных реформах.

Напомним

В государственный бюджет Украины уже поступило девять траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $10,6 млрд. из запланированных $15,5 млрд. на период 2023—2027 годов.

С начала полномасштабного вторжения Международный валютный фонд является третьим по величине источником финансовой помощи Украине после Европейского Союза и США.