В июле государство выплатило рекордную сумму по программе «Национальный кэшбек»

В июле 2025 года украинцы приобрели отечественные товары на рекордную сумму — 5,07 млрд грн в рамках государственной программы «Национальный кэшбек». Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

За эти покупки государство выплатило 507 млн грн кэшбека. Всего в программе приняли участие 3,6 миллиона украинцев, накопивших более 2 гривен кэшбека и активировавших свои карты в «Действии».

«В июле украинцы приобрели товаров, зарегистрированных в программе, на рекордные 5,07 миллиарда гривен. Это более 66% общей суммы, которую они потратили в сентябре-декабре прошлого года», — отметил замминистра Андрей Телюпа.

«Национальный кэшбек»

Программа «Национальный Кэшбэк» стартовала в тестовом режиме 2 сентября 2024 года, официальный запуск состоялся 11 октября 2024 года.

С момента запуска программы государство поддержало продажу украинских товаров на сумму около 40 млрд грн, из которых 32,4 млрд грн — с начала 2025 года. Соответственно, участники программы уже получили около 4 млрд. грн. «Национального кэшбека».

Вырученные по программе средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе. Также средства можно отправить на благотворительность, купить военные облигации или задонатить на ВСУ.