YouTube начал блокировать пользователей семейных тарифов, которые не живут вместе

Видеохостинг YouTube усилил борьбу с пользователями, которые совместно используют семейную подписку Premium, но не проживают по одному адресу. Компания начала рассылать предупреждения о том, что их премиум-подписка будет приостановлена. Ранее это правило существовало, но фактически не контролировалось, пишет издание Аndroid Police.

Что известно

Как сообщают пользователи и профильные издания, YouTube начал рассылать письма с предупреждением о том, что аккаунт не соответствует требованиям семейного плана, поскольку его владелец не находится в том же доме, что и администратор группы.

«Ваша семейная подписка на YouTube Premium требует, чтобы все участники проживали в одном доме с администратором семьи. Похоже, вы не находитесь в одном доме с вашим администратором, и ваша подписка будет приостановлена через 14 дней», — говорится в письме.

По истечении этого срока пользователь останется в семейной группе, но потеряет все преимущества Premium и будет видеть рекламу.

Как работает проверка

Согласно правилам YouTube, сервис каждые 30 дней проводит «электронную проверку», чтобы убедиться, что все участники семейного плана проживают по одному адресу. Ранее невыполнение этого требования не имело последствий, но теперь ситуация изменилась.

Пользователи, получившие такое предупреждение, могут обратиться в службу поддержки Google, чтобы «подтвердить свое соответствие и сохранить доступ». На данный момент сообщения о блокировке носят единичный характер, что может свидетельствовать о постепенном развертывании новой политики.

Семейный план YouTube Premium стоимостью 149 грн в месяц позволяет добавлять до пяти участников.