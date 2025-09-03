В августе 2025 года 10 самых популярных моделей сформировали 30% украинского рынка новых легковых автомобилей. По данным ассоциации Укравтопром, весь рейтинг-бестселлеров состоит исключительно из кроссоверов.
Рейтинг бестселлеров августа: какие новые авто выбирали украинцы
Отмечается, что лидерство в августе уверенно удержал Renault Duster.
Топ-10 самых популярных новых автомобилей луны:
- Renault Duster — 486 единиц;
- BYD Song Plus — 361 единица;
- Toyota RAV-4 — 299 единиц;
- Hyundai Tucson — 251 единица;
- Volkswagen ID.Unyx — 206 единиц;
- Honda eNS1 — 202 единицы;
- Toyota Land Cruiser Prado — 175 единиц;
- BYD Sea Lion 07 — 155 единиц;
- Toyota Yaris Cross — 148 единиц;
- Volkswagen Touareg — 143 единицы.
