українська
2 сентября 2025, 18:17

«Пакунок школяра» расширят: деньги позволят тратить и на книги

Государственную программу «Пакунок школяра» планируют расширить — она будет охватывать не только канцелярию, детскую одежду и обувь, но и книги. Об этом в эфире ICTV заявил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, сообщает Министерство социальной политики.

Государственную программу «Пакунок школяра» планируют расширить — она будет охватывать не только канцелярию, детскую одежду и обувь, но и книги.
Фото: msp.gov.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги и ожидаем внедрить это в ближайшие три недели», — отметил Улютин.

По его словам, украинцы активно подают заявления на «Пакунок школяра» и предпочитают онлайн-формат. Так, по состоянию на 2 сентября подали заявления почти 128 тысяч семей, из которых 122 тысячи воспользовались приложением «Дия».

В рамках первого финансирования поддержку уже получили 86 тысяч семей на сумму 430 млн гривен, что составляет 35% средств, заложенных в госбюджет, а еще 18 тысяч семей получат помощь в ближайшее время.

Отказы

Сейчас зафиксировано более 3 тысяч отказов — из-за несоответствия условиям программы.

«Родителям не стоит волноваться — они смогут повторно подать заявление и получить помощь. Чаще всего отказы связаны с некорректными данными в системе или, например, выяснилось, что ребенок переведен в другое учебное заведение. После обновления данных следует подождать два дня, прежде чем подать заявление еще раз», — пояснил Улютин.

Напомним, что подать заявление на помощь можно до 15 ноября 2025 года в приложении «Дия» или в письменном виде — в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Список адресов доступен по ссылке.

Как подать заявление

  • Обновите приложение «Дия» и войдите.
  • Перейдите в раздел «Справка от государства».
  • Выберите услугу «Пакунок школяра» и ребенка, на которого оформляете заявление.
  • Выберите «Дия.Карту».
  • Подтвердите заявление «Дия.Подписью» и отправьте.

Действует 180 дней

За помощь вы сможете приобрести товары для подготовки ребенка в школу как онлайн, так и в обычных магазинах в течение 180 дней с момента зачисления средств.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

