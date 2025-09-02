Правительство разрешило всем украинским мужчинам 18−22 лет включительно беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. В чем польза от такого решения и вместе с тем, о чем не подумали представители власти, рассказал председатель правления ОО «Зминотворцы» Владислав Грезев.
Выезд за границу мужчин 18-22 лет: в чем ошибка власти
За границу пока не поздно
Еще с осени прошлого года, объезжая десятки сельских школ вместе с Зминотворцами, мы постоянно слышали от учителей и администраций о проблеме, когда ребят-старшеклассников родители забирают на дистанционное обучение посреди года и потом вывозят за границу. Учителя связывали это со страхом родителей по снижению мобилизационного возраста до 18 лет (эти вбросы тогда удачно тиражировались русскими и усиливались в частности нашими западными партнерами) и соответственно приближением возраста запрета их сыновьям на выезд за границу.
Итак, мы решили изучить этот вопрос. Первые результаты были готовы еще в январе. Мы инициировали встречу в Офисе Президента, чтобы подсветить эту проблему, но, к сожалению, внимания к этому вопросу не было.
Когда недавно Президент анонсировал изменения по ограничениям на выезд, я сначала обрадовался, потому что подумал, что очевидно над этим вопросом кто-то работает.
Собственно, о результатах нашего исследования.
Мы опросили 246 директоров сельских школ из 21 области Украины. Данные основаны на наблюдениях предыдущего учебного года.
53% подтвердили ощутимое явление перевода в середине года ребят-старшеклассников (9−11 классы) на экстернатную/дистанционную форму обучения с последующим выездом этих ребят за границу.
88% директоров, подтвердивших это явление, субъективно связывают причины со страхом родителей относительно снижения мобилизационного возраста до 18 лет и приближением возраста запрета на выезд (директора школ особенно в селах — это информационные хабы, поэтому их субъективное мнение действительно очень релевантно и ценно).
Среди опрошенных школ по стране — 12% ребят-старшеклассников были вывезены родителями за границу именно таким образом.
Доля школ в которых наблюдалось это явление выросла с 65,5% до 68,8% по сравнению с 2023—2024 и 2024−2025 учебными годами.
Региональные топы и аутсайдеры, где подтверждали явление:
- Закарпатье — 100% (11 из 11 школ)
- Полтавщина — 90% (9 из 10)
- Винницкая область — 73% (11 из 15)
- Одесщина — 73% (8 из 11)
Наименьшая доля подтверждений:
- Сумщина — 0% (0 из 5)
- Харьковщина — 25% (1 из 4)
- Запорожье — 30% (3 из 10)
- Николаевщина — 30% (3 из 10)
И по регионам средний процент ребят от общего числа ребят-старшеклассников (9−11 классы в опрошенных школах), которых родители вывезли за границу в середине года.
Самая высокая доля:
- Закарпатье — 44% (233 из 529)
- Полтавщина — 19,5% (47 из 241)
- Ивано-Франковская область — 16,9% (54 из 319)
- Буковина — 15,88% (27 из 170)
Самая низкая:
- Черниговщина — 2,48% (13 из 524)
- Ровенщина — 3,93% (11 из 280)
- Запорожье — 4,89% (15 из 307)
- Николаевщина — 5,06% (4 из 79)
Соответствующие аналитические справки мы предоставили правительству и ОП.
Какими должны быть изменения
Мое личное видение изменений в правила пересечения границы, которое я транслировал, — следующее: можно разрешать выезд граждан от 2008 года рождения и позже. Это сегодняшние 11-тиклассники и младшие школьники.
Почему? Так мы имеем шанс унять истерию родителей относительно приближения возраста запрета на выезд. Конечно рядом с этим должно было бы прозвучать мощное заявление Президента об отсутствии планов снижения мобилизационного возраста (как действительно неоправданного шага относительно мобпотенциала), и справедливости ради, подобные заявления звучали.
Уменьшение страха родителей снизит случаи вывоза ребят-старшеклассников за границу. Эти ребята смогут поступить в украинские университеты, пустить корни, обрести свою идентичность и уже потом совершеннолетними могут самостоятельно определять свое будущее.
То есть по факту, те, кто и сейчас могут уехать, получили бы гарантии, что они смогут уехать и позже. И это, собственно, помогло бы удержать их в стране. И даже такое решение потребовало бы дополнительных исследований и моделирований.
Постановление правительства касается всех граждан в возрасте 18−22 лет. Какую проблему этим постановлением решает правительство, я не знаю. По моей информации дополнительных исследований или комплексного моделирования тоже не было проведено.
Этот вариант реализации инициативы Президента я категорически не поддерживаю. По крайней мере, супер не хватает коммуникации и объяснений, почему именно так все сделано и как это повлияет на общество и наше будущее.
