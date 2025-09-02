Multi от Минфин
українська
2 сентября 2025, 14:13

Цены на нефть растут на фоне напряженности между россией и Украиной и опасений по поставкам

Во вторник, 2 сентября, цены на нефть выросли, поскольку опасения по поводу перебоев в поставках усилились на фоне эскалации войны между россией и Украиной. Кроме того, инвесторы анализируют данные о рынке труда США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о снижении процентных ставок. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 2 сентября, цены на нефть выросли, поскольку опасения по поводу перебоев в поставках усилились на фоне эскалации войны между россией и Украиной.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По состоянию на 11:54 по киевскому времени цена нефти марки Brent выросла на 1,6% — до $69,27 за баррель. Между тем, американская нефть WTI подорожала на 2,77% — до $65,78 за баррель.

Фьючерсы на WTI не рассчитывались в понедельник из-за праздника Дня труда в США.

Ключевые факторы воздействия

  • Атаки дронов. По расчетам агентства Reuters, недавние атаки украинских дронов вывели из строя объекты, которые обеспечивали по меньшей мере 17% мощностей по переработке нефти в России, что составляет около 1,1 млн баррелей в сутки.
  • Сокращение запасов. Аналитики ожидают дальнейшего сокращения запасов нефти в США, что также способствует росту цен.
  • Завершение сезона. В США закончился летний сезон отпусков, традиционно считающийся периодом наивысшего спроса на топливо в мире.

Прогнозы

Инвесторы ожидают заседания стран-членов Организации стран-экспортеров нефти и их союзников (ОПЕК+), которое состоится 7 сентября. Аналитики предполагают, что группа скорее всего не будет отменять текущее добровольное сокращение добычи, которое помогает поддерживать стабильность рынка.

Читайте также: Goldman Sachs прогнозирует падение цены на нефть Brent до $50 в 2026 году

Эксперты также считают, что цены на нефть могут снизиться в четвертом квартале года в среднем до 55 долларов за баррель, прежде чем ОПЕК+ вмешается и стабилизирует рынок в 2026 году, сократив объемы добычи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
