Укрпочта выпустила две новые марки с вышивками Одесской и Сумской областей (фото)
Укрпочта продолжает серию художественных марок «Украинская вышивка — код нации». С 2018 года выпуски охватили 13 регионов страны
В новом выпуске — две почтовые марки, посвященные вышивкам Одесской и Сумской областей:
- Одесскую область представляет мужская рубашка, украшенная брокаровским растительным орнаментом из крестиков и зубцов.
- Сумскую — женская рубашка из домотканого полотна. Ее рукава украшены полосами из ромбов и гирляндами цветов.
Оба предмета одежды — XX века и хранятся в Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» и Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.
«Почему Укрпочта выбрала такие разные вышиванки? Мужские рубашки издавна имеют сдержанные геометрические узоры на груди и манжетах, которые символизируют силу и защиту. Женские же более пышные, с растительными орнаментами, олицетворяют плодородие, материнство и защиту семьи», — говорится в сообщении.
Номинал почтовых марок — U, что соответствует стоимости пересылки простого письма весом до 50 граммов. Тираж каждой — 320 000 экземпляров.
Почтовый набор включает в себя листы «Рубашка (фрагмент) Одесская область» и «Рубашка (фрагмент) Сумская область», 2 конверта «Первый день» и 2 карточки.
Где купить
Приобрести выпуск можно в филателистических магазинах, отделениях Укрпочты и в почтовом маркете онлайн.
