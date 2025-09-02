Multi от Минфин
2 сентября 2025, 12:53

Укрпочта выпустила две новые марки с вышивками Одесской и Сумской областей (фото)

Укрпочта продолжает серию художественных марок «Украинская вышивка — код нации». С 2018 года выпуски охватили 13 регионов страны и А Р Крым и стали одними из самых ожидаемых среди коллекционеров, сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта продолжает серию художественных марок «Украинская вышивка — код нации».
Фото: Укрпочта

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В новом выпуске — две почтовые марки, посвященные вышивкам Одесской и Сумской областей:

  • Одесскую область представляет мужская рубашка, украшенная брокаровским растительным орнаментом из крестиков и зубцов.
  • Сумскую — женская рубашка из домотканого полотна. Ее рукава украшены полосами из ромбов и гирляндами цветов.

Оба предмета одежды — XX века и хранятся в Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» и Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.

«Почему Укрпочта выбрала такие разные вышиванки? Мужские рубашки издавна имеют сдержанные геометрические узоры на груди и манжетах, которые символизируют силу и защиту. Женские же более пышные, с растительными орнаментами, олицетворяют плодородие, материнство и защиту семьи», — говорится в сообщении.

Номинал почтовых марок — U, что соответствует стоимости пересылки простого письма весом до 50 граммов. Тираж каждой — 320 000 экземпляров.

Почтовый набор включает в себя листы «Рубашка (фрагмент) Одесская область» и «Рубашка (фрагмент) Сумская область», 2 конверта «Первый день» и 2 карточки.

Читайте также: Укрпочта выпустила марки с легендами украинского футбола (фото)

Где купить

Приобрести выпуск можно в филателистических магазинах, отделениях Укрпочты и в почтовом маркете онлайн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
