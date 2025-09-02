Национальный банк Украины считает преждевременной идею включения виртуальных активов, таких как криптовалюты, в состав международных резервов. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству Интерфакс-Украина.
НБУ не планирует включать криптовалюты в международные резервы
Ключевые аргументы НБУ
Высокий риск. По словам Николайчука, большинство криптовалют являются высокорисковыми активами, в то время как главный принцип управления резервами — это их безопасность. Резкие колебания курса могут повлиять на общий объем резервов.
Отсутствие регулировки. В мире до сих пор нет единого понимания и законодательного регулирования сделок с криптовалютами, что создает дополнительные риски.
Несовместимость с евроинтеграцией. Включение криптоактивов в резервы противоречит позиции Европейского центрального банка (ЕЦБ), который считает это недопустимым. ЕЦБ требует, чтобы резервы были ликвидными, безопасными и защищенными.
Требования МВФ. Такие изменения не будут удовлетворять требованиям Меморандума в рамках программы финансирования с Международным валютным фондом (МВФ).
Николайчук также добавил, что НБУ не консультировался с народными депутатами по законопроекту № 13356, предусматривающему включение виртуальных активов в золотовалютные резервы.
По состоянию на 1 августа 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43 030,8 млн. В июле они уменьшились на 4,5%.
