НБУ не планирует включать криптовалюты в международные резервы

Национальный банк Украины считает преждевременной идею включения виртуальных активов, таких как криптовалюты, в состав международных резервов. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Ключевые аргументы НБУ

Высокий риск. По словам Николайчука, большинство криптовалют являются высокорисковыми активами, в то время как главный принцип управления резервами — это их безопасность. Резкие колебания курса могут повлиять на общий объем резервов.

Отсутствие регулировки. В мире до сих пор нет единого понимания и законодательного регулирования сделок с криптовалютами, что создает дополнительные риски.

Несовместимость с евроинтеграцией. Включение криптоактивов в резервы противоречит позиции Европейского центрального банка (ЕЦБ), который считает это недопустимым. ЕЦБ требует, чтобы резервы были ликвидными, безопасными и защищенными.

Требования МВФ. Такие изменения не будут удовлетворять требованиям Меморандума в рамках программы финансирования с Международным валютным фондом (МВФ).

Николайчук также добавил, что НБУ не консультировался с народными депутатами по законопроекту № 13356, предусматривающему включение виртуальных активов в золотовалютные резервы.

Напомним

По состоянию на 1 августа 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43 030,8 млн. В июле они уменьшились на 4,5%.