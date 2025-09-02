Multi от Минфин
2 сентября 2025, 12:35

НБУ не планирует включать криптовалюты в международные резервы

Национальный банк Украины считает преждевременной идею включения виртуальных активов, таких как криптовалюты, в состав международных резервов. Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Национальный банк Украины считает преждевременной идею включения виртуальных активов, таких как криптовалюты, в состав международных резервов.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Ключевые аргументы НБУ

Высокий риск. По словам Николайчука, большинство криптовалют являются высокорисковыми активами, в то время как главный принцип управления резервами — это их безопасность. Резкие колебания курса могут повлиять на общий объем резервов.

Отсутствие регулировки. В мире до сих пор нет единого понимания и законодательного регулирования сделок с криптовалютами, что создает дополнительные риски.

Несовместимость с евроинтеграцией. Включение криптоактивов в резервы противоречит позиции Европейского центрального банка (ЕЦБ), который считает это недопустимым. ЕЦБ требует, чтобы резервы были ликвидными, безопасными и защищенными.

Требования МВФ. Такие изменения не будут удовлетворять требованиям Меморандума в рамках программы финансирования с Международным валютным фондом (МВФ).

Николайчук также добавил, что НБУ не консультировался с народными депутатами по законопроекту № 13356, предусматривающему включение виртуальных активов в золотовалютные резервы.

Напомним

По состоянию на 1 августа 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43 030,8 млн. В июле они уменьшились на 4,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
2 сентября 2025, 12:50
#
«Високий ризик. За словами Ніколайчука, більшість криптовалют є високоризиковими активами, тоді як головний принцип управління резервами — це їхня безпечність. Різкі коливання курсу можуть негативно вплинути на загальний обсяг резервів.»

Штати точно краще за наших лопухів по оголошеннях розбираються в питанні ризиків, а різкі коливання курсу можуть і збільшити резерви, ніхто не пропонує в резервах тримати мемкоіни))

«Відсутність регулювання. У світі досі немає єдиного розуміння та законодавчого регулювання операцій з криптовалютами, що створює додаткові ризики.»

Серго все проспав, в штатах вже все давно прийняли, просто там люди працюють, а не роблять вигляд що працюють)

Несумісність з євроінтеграцією. Включення криптоактивів до резервів суперечить позиції Європейського центрального банку (ЄЦБ), який вважає це неприпустимим. ЄЦБ вимагає, щоб резерви були ліквідними, безпечними та захищеними.

Досить вводити батоги європейські, ви не вводите європейські пряники, ми не в ЄС і поки війна не закінчиться (не плутати із заморозкою) — нас ніхто не візьме ні в НАТО ні в ЄС, це занадто очевидно.



