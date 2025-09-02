Биткоин завершил август падением, тогда как Ethereum показал значительный рост: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 сентября 2025, 12:18 Читати українською

Биткоин завершил август падением, тогда как Ethereum показал значительный рост: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Биткоин завершил август падением, тогда как Ethereum показал значительный рост

Август 2025 стал месяцем противоречивых результатов для рынка криптовалют. Биткоин завершил месяц падением на 6,49%, прервав четырехмесячную серию роста. Для первой криптовалюты это стало девятым падением за август в истории ее существования. Об этом свидетельствуют данные Coinglass.

Напомним, что 14 августа биткоин обновил свой исторический максимум, превысив отметку в $124 000, однако к концу месяца стоимость скорректировалась и к моменту написания новости составляла около $110 300.

Читайте также: Текущая цена биткоина слишком низкая: JPMorgan ожидает роста до $126 000 к концу года

Ethereum показал значительный рост, прибавив 18,78% к своей стоимости. Вторая по капитализации криптовалюта завершила месяц в зеленой зоне второй раз подряд. Такой результат нетипичен для Ethereum, поскольку исторически август чаще заканчивался для него падением. К моменту подготовки материала его стоимость составляла $4 378.

В августе криптофонды привлекли более $4,3 млрд. инвестиций

По данным аналитической компании CoinShares, в августе 2025 г. инвестиции в продукты на базе цифровых активов достигли $4,37 млрд. Это значительный приток капитала, что свидетельствует о росте интереса инвесторов.

В целом с начала года в криптофонды поступило $35,5 млрд. Хотя общий объем активов в управлении сейчас оценивается в $219 млрд, этот показатель снизился на 10% от своих рекордных значений из-за недавней коррекции рынка.

Основной поток средств в августе был направлен на фонды, ориентированные на Ethereum и биткоин:

  • Ethereum: Привлек $3,95 млрд, что сделало его главным бенефициаром месяца.
  • Bitcoin: Зато биткоин-продукты зафиксировали чистый отток в размере $301 млн.

Среди альтокинов самыми популярными были фонды на базе Solana ($177 млн) и XRP ($134 млн). Такой всплеск интереса аналитики увязывают с ожиданиями возможного одобрения биржевых фондов (ETF) на эти активы.

По географическому распределению, лидером по привлеченным инвестициям стали США ($2,29 млрд), за ними следуют Швейцария, Германия и Канада.

Токен WLFI от проекта семьи Трампов достиг капитализации $8,3 млрд после листинга

1 сентября на ведущих криптовалютных биржах Binance, Upbit и Gate стартовали торги по токену WLFI. Этот цифровой актив принадлежит DeFi-проекту World Liberty Financial, связываемому с семьей Трампов.

На старте цена токена составляла $0,30, а его рыночная капитализация быстро превысила $8,3 млрд. К моменту написания материала курс скорректировался до $0,25.

По словам команды проекта, общая эмиссия токенов WLFI составляет более 100 млрд. В начале в обращение поступило лишь 24,67 млрд WLFI, а остальные будут разблокированы впоследствии.

Основная часть начальной эмиссии была распределена следующим образом:

  • 10 млрд. токенов выделено на развитие экосистемы;
  • 7,7 млрд — для казначейских нужд компании Alt5 Sigma;
  • 4 млрд — для ранних инвесторов;
  • 2,8 млрд — на ликвидность и маркетинг.

Команда World Liberty Financial также отметила, что большая часть токенов будет оставаться заблокированной для казначейства, команды и стратегических партнеров. Детали о периоде разблокировки пока не разглашаются.

Хакеры похищают токены WLFI, используя уязвимость в кошельках

Злоумышленники активно угоняют токены World Liberty Financial (WLFI), используя уязвимость в обновлении сети Ethereum. Как сообщил основатель компании SlowMist Юй Сянь, хакеры эксплуатируют новую функцию EIP-7702, позволяющую кошелькам временно действовать как смартконтракты, пишет ForkLog.

Атака проходит в несколько этапов:

  • Получение доступа: Сначала хакеры получают частный ключ кошелька жертвы, обычно из-за фишинговых атак.
  • Внедрение договора: Далее они внедряют вредоносный делегирующий договор.
  • Мгновенный вывод: Когда пользователь пополняет скомпрометированный кошелек — например, получает токены WLFI или вносит ETH для оплаты комиссий — бот мгновенно переводит все средства в адрес хакера.

Пользователи уже подтверждают эту проблему. Один из пострадавших рассказал, что ему удалось спасти всего 20% своих токенов. Он опасается, что потеряет остальные сразу после их разблокировки.

Юй Сянь советует пользователям немедленно удалить или заменить вредоносный контракт в своем кошельке, а затем перевести все активы на новый, безопасный адрес.

Также, на фоне запуска токена, аналитики Bubblemaps обнаружили другие мошеннические схемы, имитирующие известные криптопроекты. Команда WLFI отмечает, что никогда не пишет пользователям в частные сообщения, а официальная поддержка предоставляется только по электронной почте.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами