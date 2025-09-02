Биткоин завершил август падением, тогда как Ethereum показал значительный рост: что нового

Биткоин завершил август падением, тогда как Ethereum показал значительный рост

Август 2025 стал месяцем противоречивых результатов для рынка криптовалют. Биткоин завершил месяц падением на 6,49%, прервав четырехмесячную серию роста. Для первой криптовалюты это стало девятым падением за август в истории ее существования. Об этом свидетельствуют данные Coinglass.

Напомним, что 14 августа биткоин обновил свой исторический максимум, превысив отметку в $124 000, однако к концу месяца стоимость скорректировалась и к моменту написания новости составляла около $110 300.

Читайте также: Текущая цена биткоина слишком низкая: JPMorgan ожидает роста до $126 000 к концу года

Ethereum показал значительный рост, прибавив 18,78% к своей стоимости. Вторая по капитализации криптовалюта завершила месяц в зеленой зоне второй раз подряд. Такой результат нетипичен для Ethereum, поскольку исторически август чаще заканчивался для него падением. К моменту подготовки материала его стоимость составляла $4 378.

В августе криптофонды привлекли более $4,3 млрд. инвестиций

По данным аналитической компании CoinShares, в августе 2025 г. инвестиции в продукты на базе цифровых активов достигли $4,37 млрд. Это значительный приток капитала, что свидетельствует о росте интереса инвесторов.

В целом с начала года в криптофонды поступило $35,5 млрд. Хотя общий объем активов в управлении сейчас оценивается в $219 млрд, этот показатель снизился на 10% от своих рекордных значений из-за недавней коррекции рынка.

Основной поток средств в августе был направлен на фонды, ориентированные на Ethereum и биткоин:

Ethereum: Привлек $3,95 млрд, что сделало его главным бенефициаром месяца.

Bitcoin: Зато биткоин-продукты зафиксировали чистый отток в размере $301 млн.

Среди альтокинов самыми популярными были фонды на базе Solana ($177 млн) и XRP ($134 млн). Такой всплеск интереса аналитики увязывают с ожиданиями возможного одобрения биржевых фондов (ETF) на эти активы.

По географическому распределению, лидером по привлеченным инвестициям стали США ($2,29 млрд), за ними следуют Швейцария, Германия и Канада.

Токен WLFI от проекта семьи Трампов достиг капитализации $8,3 млрд после листинга

1 сентября на ведущих криптовалютных биржах Binance, Upbit и Gate стартовали торги по токену WLFI. Этот цифровой актив принадлежит DeFi-проекту World Liberty Financial, связываемому с семьей Трампов.

На старте цена токена составляла $0,30, а его рыночная капитализация быстро превысила $8,3 млрд. К моменту написания материала курс скорректировался до $0,25.

По словам команды проекта, общая эмиссия токенов WLFI составляет более 100 млрд. В начале в обращение поступило лишь 24,67 млрд WLFI, а остальные будут разблокированы впоследствии.

Основная часть начальной эмиссии была распределена следующим образом:

10 млрд. токенов выделено на развитие экосистемы;

7,7 млрд — для казначейских нужд компании Alt5 Sigma;

4 млрд — для ранних инвесторов;

2,8 млрд — на ликвидность и маркетинг.

Команда World Liberty Financial также отметила, что большая часть токенов будет оставаться заблокированной для казначейства, команды и стратегических партнеров. Детали о периоде разблокировки пока не разглашаются.

Хакеры похищают токены WLFI, используя уязвимость в кошельках

Злоумышленники активно угоняют токены World Liberty Financial (WLFI), используя уязвимость в обновлении сети Ethereum. Как сообщил основатель компании SlowMist Юй Сянь, хакеры эксплуатируют новую функцию EIP-7702, позволяющую кошелькам временно действовать как смартконтракты, пишет ForkLog.

Атака проходит в несколько этапов:

Получение доступа: Сначала хакеры получают частный ключ кошелька жертвы, обычно из-за фишинговых атак.

Внедрение договора: Далее они внедряют вредоносный делегирующий договор.

Мгновенный вывод: Когда пользователь пополняет скомпрометированный кошелек — например, получает токены WLFI или вносит ETH для оплаты комиссий — бот мгновенно переводит все средства в адрес хакера.

Пользователи уже подтверждают эту проблему. Один из пострадавших рассказал, что ему удалось спасти всего 20% своих токенов. Он опасается, что потеряет остальные сразу после их разблокировки.

Юй Сянь советует пользователям немедленно удалить или заменить вредоносный контракт в своем кошельке, а затем перевести все активы на новый, безопасный адрес.

Также, на фоне запуска токена, аналитики Bubblemaps обнаружили другие мошеннические схемы, имитирующие известные криптопроекты. Команда WLFI отмечает, что никогда не пишет пользователям в частные сообщения, а официальная поддержка предоставляется только по электронной почте.