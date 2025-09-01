Multi от Минфин
1 сентября 2025, 11:40

В Нидерландах перешли на 4-дневную рабочую неделю

Пока во многих странах мира четырехдневная рабочая неделя остается мечтой, в Нидерландах она фактически стала реальностью. В 2024 году голландцы работали в среднем 32,1 часа в неделю, что является самым коротким показателем в Европе. И ключевую роль в этой трансформации сыграли женщины, которые изменили рынок труда, пишет Fortune.

Пока во многих странах мира четырехдневная рабочая неделя остается мечтой, в Нидерландах она фактически стала реальностью.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Европейский лидер по гибкости

Согласно данным Евростата, Нидерланды опережают другие европейские страны по продолжительности рабочей недели. Ближайшие соседи — Австрия, Германия и Дания — имеют средний показатель около 34 часов.

Для сравнения, американцы, работающие полный день, в 2024 году отработали в среднем 42,9 часа в неделю, а более трети занятых в ЕС работали от 40 до 45 часов.

Как женщины изменили рынок труда

Переход к более короткой рабочей неделе в Нидерландах был постепенным и начался в 1980-х годах с массовым выходом женщин на рынок труда, преимущественно на должности с частичной занятостью.

Это изменило традиционную модель, где мужчина был единственным кормильцем, и привело к адаптации налогового законодательства. В стране утвердилась модель, где один из родителей работает полный рабочий день, а другой — неполный. Эта система, подкрепленная налоговыми льготами, стала стандартом для работников обоих полов, позволяя родителям более гибко совмещать карьеру и уход за детьми.

Влияние на безработицу и ситуация в США

Гибкость на рынке труда положительно повлияла на уровень занятости. В 1991 году уровень безработицы в Нидерландах составлял 7,3%, а уже через десять лет упал до 2,1%. Сейчас он остается на стабильно низком уровне в 3,6%.

В то же время в США, где давят на возвращение в офисы, наблюдается тревожная тенденция. За первые шесть иИИ месяцев этого года 212 000 женщин покинули рынок труда, тогда как количество работающих мужчин, наоборот, выросло. Это свидетельствует о том, что жесткие рабочие графики могут вытеснять женщин из рабочей силы.

