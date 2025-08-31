Электромобили в Китае достигли переломного момента, заняв 51% рынка

Электромобили добились переломного момента в Китае. Сейчас они составляют большую часть рынка новых автомобилей, увеличив свою долю на рынке до 51%. Об этом сообщает electrek.

Китай остается ключевым центром мирового рынка электромобилей: там производят и продают большинство аккумуляторных электрокаров (BEV) и плагин-гибридов (PHEV).

В 2024 году мировое производство электромобилей достигло около 17 миллионов автомобилей, из которых около 12 миллионов приходится на Китай — более 70% от общего мирового объема.

Приблизительно 11 млн из 12 млн электромобилей также было продано в Китае. Остальные были экспортированы на другие рынки.

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), продажи электромобилей достигли более 50% доли рынка за каждый из последних пяти месяцев.

С начала года доля рынка электромобилей составляет 51% продаж новых автомобилей в Китае. Это часто рассматривается как переломный момент, быстро приведший к доминированию продаж электромобилей на всем рынке.

К примеру, в 2020 году продажи электромобилей достигли более 50% доли рынка в Норвегии, а к 2024 году они составляли 90%.

Аккумуляторные электромобили (BEV) также быстро растут и составляют большую часть продаж электромобилей в Китае. BEV занимает 31% рынка легковых автомобилей Китая.

Последствия для мирового рынка

Китайские производители работают в наиболее конкурентной среде, что заставляет их производить все лучшие продукты. Это создает серьезную угрозу автопроизводителям в Северной Америке и Европе.

Ярким примером является Tesla, продажи которой в Китае снизились, несмотря на рост общего рынка электромобилей в стране. Это показывает, что даже местное создание не гарантирует конкурентоспособность на этом рынке.

