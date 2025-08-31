Multi от Минфин
31 августа 2025, 13:15

Дефицит текущего счета в июле вырос до рекордных $4,1 млрд

В июле 2025 года дефицит счета текущих операций платежного баланса Украины достиг рекордных $4,1 млрд, что на 32% больше, чем в июне ($3,1 млрд) и на 64% превышает показатель за июль прошлого года ($2,5 млрд), свидетельствуют данные НБУ. Это говорит о том, что Украина тратит за границей гораздо больше валюты, чем получает из-за границы.

В июле 2025 года дефицит счета текущих операций платежного баланса Украины достиг рекордных $4,1 млрд, что на 32% больше, чем в июне ($3,1 млрд) и на 64% превышает показатель за июль прошлого года ($2,5 млрд), свидетельствуют данные НБУ.
Основной причиной роста дефицита стало превышение импорта товаров над экспортом. Импорт в июле вырос почти на 20%, что обусловлено прежде всего значительным увеличением импорта продукции машиностроения (приблизительно на 50,8%) — включая военные товары и электромобили, а также продукцию аграрного комплекса (+25,7%).

В то же время, экспорт товаров увеличился лишь на 3,1%, однако многие категории товаров — в частности зерновые — имеют существенное падение экспорта, что частично компенсируется ростом экспорта других агропродуктов и промышленной продукции.

Также дефицит внешней торговли товарами и услугами фактически повторил антирекорд в прошлом году и составил около $5 млрд. Частично разрыв покрывала международная помощь, а остальное использование резервов Национального банка, которые уменьшились на $2 млрд.

Что касается торговли услугами, дефицит в июле составил $0,6 млрд, что несколько лучше показатель по сравнению с июнем благодаря увеличению экспорта компьютерных услуг (прежде всего ИТ-сектора) и снижению импорта финансовых услуг.

Дефицит первичных доходов, включающий дивиденды, процентные выплаты и переводы мигрантов, ухудшился до $168 млн. Профицит по вторичным доходам остался на уровне прошлого года — $1,1 млрд, но объемы частных денежных переводов уменьшились на 6,6%.

В целом длительный дефицит платежного баланса может привести к уменьшению международных резервов и увеличению внешней задолженности страны, влияя на макроэкономическую стабильность.

«Минфин» писал, что, по состоянию на начало августа 2025 года, объем международных резервов Украины составил $43 млрд. В июле они уменьшились на 4,5%.

