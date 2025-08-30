Multi от Минфин
30 августа 2025, 12:15

Средняя зарплата в Украине составляет 26,5 тысячи: где платят больше всего

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в июле 2025 составила 26 499 грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает Интерфакс-Украина.

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в июле 2025 составила 26 499 грн.
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Самый высокий уровень зарплат традиционно зафиксирован в Киеве — 40 546 грн, тогда как самый низкий — в Черновицкой области — 19 202 грн.

Где платят больше всего

Заработная плата по отраслям:

  • 67 222 грн — Информация и телекоммуникации.
  • 55 994 грн — Финансовая и страховая деятельность
  • 34 068 грн — Профессиональная, научная и техническая деятельность
  • 33 896 грн — Государственное управление и оборона
  • 31 424 грн — Оптовая и розничная торговля
  • 29 063 грн — Промышленность
  • 26 612 грн — Транспорт, почтовые и курьерские службы
  • 22 775 грн — Строительство
  • 22 698 грн — Операции с недвижимостью

В июле 2025 года в Украине работало 5,368 млн штатных работников. Фонд оплаты труда всех работников в июле 2025 года составлял 150,361 млрд грн, штатных — 142,233 млрд грн.

Данные не включают в себя временно оккупированные территории и зоны боевых действий.

Напомним

«Минфин» писал, что в июле 2025 года средняя заработная плата, учитываемая при исчислении пенсий, снизилась почти на 2 тысячи гривен. По данным Пенсионного фонда Украины, этот показатель составил 20 455,65 грн, что на 1 881,16 грн или 8,4% меньше, чем в июне этого года (22 336,81 грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
