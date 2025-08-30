Средняя заработная плата штатных работников в Украине в июле 2025 составила 26 499 грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает Интерфакс-Украина.
Средняя зарплата в Украине составляет 26,5 тысячи: где платят больше всего
Самый высокий уровень зарплат традиционно зафиксирован в Киеве — 40 546 грн, тогда как самый низкий — в Черновицкой области — 19 202 грн.
Где платят больше всего
Заработная плата по отраслям:
- 67 222 грн — Информация и телекоммуникации.
- 55 994 грн — Финансовая и страховая деятельность
- 34 068 грн — Профессиональная, научная и техническая деятельность
- 33 896 грн — Государственное управление и оборона
- 31 424 грн — Оптовая и розничная торговля
- 29 063 грн — Промышленность
- 26 612 грн — Транспорт, почтовые и курьерские службы
- 22 775 грн — Строительство
- 22 698 грн — Операции с недвижимостью
В июле 2025 года в Украине работало 5,368 млн штатных работников. Фонд оплаты труда всех работников в июле 2025 года составлял 150,361 млрд грн, штатных — 142,233 млрд грн.
Данные не включают в себя временно оккупированные территории и зоны боевых действий.
«Минфин» писал, что в июле 2025 года средняя заработная плата, учитываемая при исчислении пенсий, снизилась почти на 2 тысячи гривен. По данным Пенсионного фонда Украины, этот показатель составил 20 455,65 грн, что на 1 881,16 грн или 8,4% меньше, чем в июне этого года (22 336,81 грн).
