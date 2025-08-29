ЕС рассматривает новый механизм использования замороженных активов рф для восстановления Украины

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 августа 2025, 15:03 Читати українською

ЕС рассматривает новый механизм использования замороженных активов рф для восстановления Украины

Европейская комиссия разрабатывает новую схему, которая позволит использовать около 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. План предусматривает перемещение средств в более рисковые инвестиции, чтобы генерировать более высокую прибыль для Киева. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

Европейская комиссия разрабатывает новую схему, которая позволит использовать около 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Также рассматривается как первый шаг к возможной полной конфискации активов, на чем настаивают некоторые страны-члены ЕС, в частности, Эстония и другие страны Балтии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что работа по этому вопросу активно продвигается.

Обсуждение этого вопроса состоится в субботу, 30 августа, в ходе неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран ЕС в Копенгагене.

Преимущества нового фонда

Предлагаемая схема предусматривает создание специального фонда, позволяющего:

  • Получить более высокий доход. Перевести активы с низкодоходных счетов в более рисковые инвестиции.
  • Обойти вето. Новая структура позволит избежать политических препятствий, в частности возможного вето со стороны пророссийских правительств (например Венгрии), которое может заблокировать продление санкций.
  • Общая ответственность. Фонд может быть открыт для участия стран Большой семерки (G7), что поможет распределить юридические и финансовые риски между участниками.

Предостережение и противоречие

Этот план является компромиссом, поскольку большинство стран ЕС, включая Германию, Италию и Бельгию, выступают против полной конфискации активов. Они опасаются негативных юридических и финансовых последствий для мирового рынка.

Бельгия, где базируется финансовое учреждение Euroclear, хранящее большинство российских активов, особенно обеспокоено этим вопросом. Она настаивает, чтобы другие страны ЕС разделили ответственность за возможные убытки.

Украина сталкивается с бюджетным дефицитом в 8 млрд евро на 2026 год, поэтому ЕС активно ищет новые пути финансирования, особенно в условиях ограниченных собственных бюджетов и неопределенности относительно дальнейшей поддержки со стороны США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами