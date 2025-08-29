ЕС рассматривает новый механизм использования замороженных активов рф для восстановления Украины

Европейская комиссия разрабатывает новую схему, которая позволит использовать около 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. План предусматривает перемещение средств в более рисковые инвестиции, чтобы генерировать более высокую прибыль для Киева. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Также рассматривается как первый шаг к возможной полной конфискации активов, на чем настаивают некоторые страны-члены ЕС, в частности, Эстония и другие страны Балтии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что работа по этому вопросу активно продвигается.

Обсуждение этого вопроса состоится в субботу, 30 августа, в ходе неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран ЕС в Копенгагене.

Преимущества нового фонда

Предлагаемая схема предусматривает создание специального фонда, позволяющего:

Получить более высокий доход. Перевести активы с низкодоходных счетов в более рисковые инвестиции.

Обойти вето. Новая структура позволит избежать политических препятствий, в частности возможного вето со стороны пророссийских правительств (например Венгрии), которое может заблокировать продление санкций.

Общая ответственность. Фонд может быть открыт для участия стран Большой семерки (G7), что поможет распределить юридические и финансовые риски между участниками.

Предостережение и противоречие

Этот план является компромиссом, поскольку большинство стран ЕС, включая Германию, Италию и Бельгию, выступают против полной конфискации активов. Они опасаются негативных юридических и финансовых последствий для мирового рынка.

Бельгия, где базируется финансовое учреждение Euroclear, хранящее большинство российских активов, особенно обеспокоено этим вопросом. Она настаивает, чтобы другие страны ЕС разделили ответственность за возможные убытки.

Украина сталкивается с бюджетным дефицитом в 8 млрд евро на 2026 год, поэтому ЕС активно ищет новые пути финансирования, особенно в условиях ограниченных собственных бюджетов и неопределенности относительно дальнейшей поддержки со стороны США.