Гетманцев: Пенсии для 4 тысяч судей стоят стране столько же, как для 120 тысяч учителей и медиков

Украинская пенсионная система нуждается в немедленном реформировании из-за очевидной несправедливости в выплатах для разных категорий пенсионеров. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в своем Telegram-канале.