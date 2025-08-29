Гетманцев: Пенсии для 4 тысяч судей стоят стране столько же, как для 120 тысяч учителей и медиков

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 августа 2025, 11:03 Читати українською

Гетманцев: Пенсии для 4 тысяч судей стоят стране столько же, как для 120 тысяч учителей и медиков

Украинская пенсионная система нуждается в немедленном реформировании из-за очевидной несправедливости в выплатах для разных категорий пенсионеров. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в своем Telegram-канале.

Украинская пенсионная система нуждается в немедленном реформировании из-за очевидной несправедливости в выплатах для разных категорий пенсионеров.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Он привел поразительную статистику, иллюстрирующую глубокое неравенство:

  • Неравные издержки. Ежемесячно на пенсионные выплаты 4 тысячам судей государство тратит 440 млн. грн. Такую же сумму получают 120 тысяч пенсионеров-просветителей и медиков.
  • Различные условия. Для ухода на пенсию обычному гражданину требуется 32 года стажа, а также достижение возраста 60 лет. В то же время, судьям достаточно 20 лет стажа, а прокурорам — всего 15. Прокуроры могут выйти на пенсию уже в 46 лет, а судьи — в 55.
  • Значительная разница в размере пенсий. Обычный человек получает в среднем до 30% своей зарплаты, тогда как прокуроры и судьи — 50−70%.
  • Специальный перерасчет. Пенсии обычных граждан просто индексируются по общей формуле. Вместо этого «специальные» пенсии автоматически растут каждый раз, когда увеличивается зарплата у соответствующих должностных лиц.

По мнению Гетманцева, такая ситуация противоречит принципам справедливости и равенства, а пенсионная реформа крайне необходима.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Я. ..
Я. ..
29 августа 2025, 11:22
#
«Нерівні витрати. Щомісяця на пенсійні виплати 4 тисячам суддів держава витрачає 440 млн грн. Таку саму суму отримують 120 тисяч пенсіонерів-освітян та медиків.»

Тобто під час війни, по суті з 2014 року, ну грубо кажучи, кожен дармоїд, ой, суддя тобто, отримує В МІСЯЦЬ «пенсію» в розмірі 110 тисяч гривень, а вчителі і медики отримують В МІСЯЦЬ по 3667 грн, ДУЖЕ ПОТУЖНО І НЕЗЛАМНО, ЄДНАЙМОСЯ))

Потім не треба дивуватися, що ніхто не хоче в цій паpaші концтабірній жити))

«Різні умови. Для виходу на пенсію звичайному громадянину потрібно 32 роки стажу, а також досягнення віку 60 років. Водночас суддям достатньо 20 років стажу, а прокурорам — лише 15. Прокурори можуть вийти на пенсію вже у 46 років, а судді — у 55.»
У цих суддів якісь «особливо важкі» умови праці чи що? в них же у кожного помічники є, знав особисто пару суддів, котрі взагалі дубові, але в них є пару толкових помічників і помічники все роблять, ну і суддя так «працювала» спокійно собі))

«Значна різниця у розмірі пенсій. Звичайна людина отримує в середньому до 30% від своєї зарплати, тоді як прокурори та судді — 50−70%.»
Прокурорам і суддям пенсія взагалі непотрібна в нашій «демократичній» країні, бо вони за своєї проф.діяльності стільки накрали і бізнесів навідкривали, що їм та пенсія чисто на морозиво))

+
0
Я. ..
Я. ..
29 августа 2025, 11:23
#
«Спеціальний перерахунок. Пенсії звичайних громадян просто індексуються за загальною формулою. Натомість „спеціальні“ пенсії автоматично зростають щоразу, коли збільшується зарплата у відповідних посадових осіб.»


Зручно придумали, покидьки)) «все для людей, все для народу»))
В нас якась корупційно-депутатська диктатурка бананової недореспубліки)) де одні жирують і буквально стають царьками місцевого розливу, а інші то так, другий сорт в концтаборі де вони всі працюють на пана))
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
29 августа 2025, 11:22
#
А 450 дармоїдів коштують народу України як сотні тисяч пенсіонерів.
Але якби ще просто дармоїди, а це ще й шкідники.
+
0
sergiy2001
sergiy2001
29 августа 2025, 11:28
#
Здається це перший раз коли я від Гетманцева чую щось правильне. Здивував.
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
29 августа 2025, 11:47
#
Віталя Портніков же все пояснив тупому бидлу ще на початку війни. В нас є аристократи і є простолюдини. Обов’язок простолюдинів — платити податки і вмирати на війнах. Право аристократів — красиво жити за рахунок простолюдинів.
Судді і прокурори це представники української аристократії, тому й живуть в шоколаді. І так було, є і буде завжди, скільки б там і кого не переобирали. Тому що менталітет народів не міняється віками і якщо в бошках феодалізм, то він там і залишиться, скільки ти не імітуй рівність та демократію. Про це ще Густав Лебон писав і був правий.

Ось тут Віталька зажигає, дивитись з 1:18:
https://youtu.be/4gccuyjX2f8?si=e12Jh-6-l-eOzhi5
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами