Украинская пенсионная система нуждается в немедленном реформировании из-за очевидной несправедливости в выплатах для разных категорий пенсионеров. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в своем Telegram-канале.
Гетманцев: Пенсии для 4 тысяч судей стоят стране столько же, как для 120 тысяч учителей и медиков
Он привел поразительную статистику, иллюстрирующую глубокое неравенство:
- Неравные издержки. Ежемесячно на пенсионные выплаты 4 тысячам судей государство тратит 440 млн. грн. Такую же сумму получают 120 тысяч пенсионеров-просветителей и медиков.
- Различные условия. Для ухода на пенсию обычному гражданину требуется 32 года стажа, а также достижение возраста 60 лет. В то же время, судьям достаточно 20 лет стажа, а прокурорам — всего 15. Прокуроры могут выйти на пенсию уже в 46 лет, а судьи — в 55.
- Значительная разница в размере пенсий. Обычный человек получает в среднем до 30% своей зарплаты, тогда как прокуроры и судьи — 50−70%.
- Специальный перерасчет. Пенсии обычных граждан просто индексируются по общей формуле. Вместо этого «специальные» пенсии автоматически растут каждый раз, когда увеличивается зарплата у соответствующих должностных лиц.
По мнению Гетманцева, такая ситуация противоречит принципам справедливости и равенства, а пенсионная реформа крайне необходима.
Тобто під час війни, по суті з 2014 року, ну грубо кажучи, кожен дармоїд, ой, суддя тобто, отримує В МІСЯЦЬ «пенсію» в розмірі 110 тисяч гривень, а вчителі і медики отримують В МІСЯЦЬ по 3667 грн, ДУЖЕ ПОТУЖНО І НЕЗЛАМНО, ЄДНАЙМОСЯ))
Потім не треба дивуватися, що ніхто не хоче в цій паpaші концтабірній жити))
«Різні умови. Для виходу на пенсію звичайному громадянину потрібно 32 роки стажу, а також досягнення віку 60 років. Водночас суддям достатньо 20 років стажу, а прокурорам — лише 15. Прокурори можуть вийти на пенсію вже у 46 років, а судді — у 55.»
У цих суддів якісь «особливо важкі» умови праці чи що? в них же у кожного помічники є, знав особисто пару суддів, котрі взагалі дубові, але в них є пару толкових помічників і помічники все роблять, ну і суддя так «працювала» спокійно собі))
«Значна різниця у розмірі пенсій. Звичайна людина отримує в середньому до 30% від своєї зарплати, тоді як прокурори та судді — 50−70%.»
Прокурорам і суддям пенсія взагалі непотрібна в нашій «демократичній» країні, бо вони за своєї проф.діяльності стільки накрали і бізнесів навідкривали, що їм та пенсія чисто на морозиво))
Зручно придумали, покидьки)) «все для людей, все для народу»))
В нас якась корупційно-депутатська диктатурка бананової недореспубліки)) де одні жирують і буквально стають царьками місцевого розливу, а інші то так, другий сорт в концтаборі де вони всі працюють на пана))
Але якби ще просто дармоїди, а це ще й шкідники.
Судді і прокурори це представники української аристократії, тому й живуть в шоколаді. І так було, є і буде завжди, скільки б там і кого не переобирали. Тому що менталітет народів не міняється віками і якщо в бошках феодалізм, то він там і залишиться, скільки ти не імітуй рівність та демократію. Про це ще Густав Лебон писав і був правий.
Ось тут Віталька зажигає, дивитись з 1:18:
https://youtu.be/4gccuyjX2f8?si=e12Jh-6-l-eOzhi5