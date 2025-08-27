Остановка нефтепровода «Дружба»: кому будет хуже на самом деле

Словаки говорят, что дестабилизация поставок нефти по трубе «Дружба» угрожает нам самим, потому что словакам и венграм не из чего делать дизтопливо, которое мы у них покупаем. По мнению же директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, беспокоиться надо самим словакам и венграм.

Во-первых. Звучат эти заявления так, словно они нам дают это горючее бесплатно или оказывают какую-то неординарную услугу. На самом деле нет: трейдеры покупают топливо по рыночным ценам с неплохой премией (ибо рынок Украины достаточно премиален).

Второе. Наш анализ показывает, что те 10% рынка дизтоплива, которые формирует словацкое горючее, мы можем заместить четыре раза — таков у нас запас по логистике по другим направлениям. То есть, можем привезти из других источников не 10, а 40% потребления. Потому что имеем профицит железнодорожные, водные и автомобильные мощности.

Третье. А вот найдет ли Словакия/Венгрия таких же сильных покупателей, как Украина? Сомневаюсь. Да, продать дизель не проблема, вопрос цены.

Четвертый. Ситуация для них может существенно ухудшиться. Если поставка российской нефти прекратится, исчезнет оверскидка, которую кремль предоставляет своим европейским агентам для блокирования нашего движения в ЕС, НАТО и особенно военной помощи. Придется везти нефть из Адриатики по рыночным ценам, то есть себестоимость горючего вырастет. А это значит — прощайте самые низкие цены на бензин для своих избирателей, исчезновение бюджетов на пропаганду и партийное строительство, бюджетные проблемы. А тут еще и мощный покупатель горючего ушел…

Напомню, что перебои в поставку через украинскую ветку «Дружбы» возникли в результате ударов дронами по нефтеперекачивающим станциям Унеча и Никольское. Словацко-венгерские объемы там не являются определяющими, основной поток идет на балтийскую трубопроводную систему — один из мощнейших каналов российского нефтяного экспорта. И это очень мощный удар по экономике агрессора.