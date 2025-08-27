Российские войска атаковали энергетическую и газотранспортную инфраструктуру в шести областях

В ночь на 27 августа российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на гражданскую инфраструктуру Украины. Удары были направлены на объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях: Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В результате атаки в Сумах было повреждено оборудование на ключевой подстанции, что привело к отключению электроэнергии в значительной части города. На Полтавщине враг целенаправленно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения.

В настоящее время идет оценка нанесенного ущерба, а аварийные и спасательные службы работают над скорейшим восстановлением электро- и газоснабжения.

«Рассматриваем российские атаки как продолжение сознательной политики РФ по разрушению гражданской инфраструктуры Украины в преддверии отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения», — отметили в министерстве.

