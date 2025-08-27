Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
США ввели 50% пошлины на индийские товары из-за закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на индийские товары в ответ на продолжение закупок российской нефти. Такой шаг стал резким уходом от традиционной стратегии Вашингтона, направленной на усиление партнерства с Индией как противовеса Китаю. Об этом сообщает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на индийские товары в ответ на продолжение закупок российской нефти.
Фото: AI

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новые тарифы, вступившие в силу в среду, 27 августа, удваивают существующую пошлину в 25% и станут самыми высокими в Азии. Они коснутся более 55% индийского экспорта в США — крупнейший рынок для Индии.

Наибольший удар испытывают трудоемкие отрасли, такие как текстильная промышленность и ювелирное производство. В то же время ключевые экспортные товары, например электроника и фармацевтика, временно освобождены от новых пошлин.

Последствия для индийской экономики

Введение пошлин является значительным ухудшением отношений между двумя странами. Индия защищает свои связи с россией, заявляя, что ее закупки нефти помогают стабилизировать мировые энергетические рынки.

Эти тарифы угрожают экспортной конкурентоспособности Индии по сравнению с такими странами как Китай и Вьетнам. Экспортеры уже ожидают сокращения заказов и возможных увольнений. По словам экспертов, индийские производители обуви и одежды уже чувствуют, что их клиенты рассматривают возможность переноса заказов в Бангладеш и Вьетнам.

Несмотря на это, экономическое влияние на Индию может быть ограничено, поскольку ее экономика в значительной степени зависит от внутреннего спроса, а не от экспорта. Экспорт в США составляет всего около 2% ВВП Индии. Однако реакция рынков оказалась отрицательной: рупия стала самой слабой валютой в Азии, а с июля индийские фондовые биржи уже потеряли около $5 млрд. иностранных инвестиций.

Читайте также: Индия и россия стремятся увеличить торговлю до $100 миллиардов на фоне напряженных отношений с США

Отношений с США

На фоне роста напряженности в отношениях с США, Индия усугубляет связи с другими членами блока БРИКС. В частности, Индия и россия пообещали увеличить свой годовой товарооборот на 50% в течение следующих пяти лет, а Индия сейчас отвечает за около 37% российского экспорта нефти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
