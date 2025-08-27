США ввели 50% пошлины на индийские товары из-за закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на индийские товары в ответ на продолжение закупок российской нефти. Такой шаг стал резким уходом от традиционной стратегии Вашингтона, направленной на усиление партнерства с Индией как противовеса Китаю. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новые тарифы, вступившие в силу в среду, 27 августа, удваивают существующую пошлину в 25% и станут самыми высокими в Азии. Они коснутся более 55% индийского экспорта в США — крупнейший рынок для Индии.

Наибольший удар испытывают трудоемкие отрасли, такие как текстильная промышленность и ювелирное производство. В то же время ключевые экспортные товары, например электроника и фармацевтика, временно освобождены от новых пошлин.

Последствия для индийской экономики

Введение пошлин является значительным ухудшением отношений между двумя странами. Индия защищает свои связи с россией, заявляя, что ее закупки нефти помогают стабилизировать мировые энергетические рынки.

Эти тарифы угрожают экспортной конкурентоспособности Индии по сравнению с такими странами как Китай и Вьетнам. Экспортеры уже ожидают сокращения заказов и возможных увольнений. По словам экспертов, индийские производители обуви и одежды уже чувствуют, что их клиенты рассматривают возможность переноса заказов в Бангладеш и Вьетнам.

Несмотря на это, экономическое влияние на Индию может быть ограничено, поскольку ее экономика в значительной степени зависит от внутреннего спроса, а не от экспорта. Экспорт в США составляет всего около 2% ВВП Индии. Однако реакция рынков оказалась отрицательной: рупия стала самой слабой валютой в Азии, а с июля индийские фондовые биржи уже потеряли около $5 млрд. иностранных инвестиций.

Читайте также: Индия и россия стремятся увеличить торговлю до $100 миллиардов на фоне напряженных отношений с США

Отношений с США

На фоне роста напряженности в отношениях с США, Индия усугубляет связи с другими членами блока БРИКС. В частности, Индия и россия пообещали увеличить свой годовой товарооборот на 50% в течение следующих пяти лет, а Индия сейчас отвечает за около 37% российского экспорта нефти.