українська
27 августа 2025, 9:23

АИ-ассистент, соцвыплаты и другие: в «Дии» появятся шесть новых сервисов

«Дия» готовит шесть новых цифровых сервисов, которые упростят получение государственных услуг для украинцев. Среди них АИ-ассистент, онлайн нотариат, электронный акциз, комплексные услуги для ветеранов, базовая социальная помощь и выдержка о несудимости с апостилем. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Дия» готовит шесть новых цифровых сервисов, которые упростят получение государственных услуг для украинцев.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В ближайшее время в «Дии» появятся

  • АИ-ассистент на портале «Дия» — первый в мире национальный искусственный интеллект, предоставляющий государственные услуги. Первый доступный сервис — справка о доходах. Впоследствии можно будет получать консультации и другие услуги просто, написав запрос на чат на человеческом языке.

  • «е-Нотариат» — исторический шаг для цифрового государства. Украинцы смогут оформлять нотариальные услуги онлайн, что обеспечит высокое качество, удобство и экономию средств.

  • «е-акциз» — цифровая трансформация сферы акцизных марок. Только за год из-за нехватки налогов Украина теряет около 30 млрд грн. Электронная марка позволит проверять легальность алкоголя и табака, просто сканируя код в «Дии».

  • Путь раненого — комплексный онлайн-сервис для ветеранов и военных и их семей. Все процессы взаимодействия с госорганами будут автоматизированы, без очередей и бумажных документов.

  • Базовая социальная помощь — уникальный сервис, объединяющий все соцвыплаты в одну заявку. Подать его можно будет через «Дия» без бумажной бюрократии.

  • Выписка о несудимости с апостилем — вместе с МВД в Минцифры работают над тем, чтобы документ можно было заказать с доставкой. Сейчас его получить можно только по одному адресу в Киеве, новый сервис устранит это неудобство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
