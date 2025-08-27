АИ-ассистент, соцвыплаты и другие: в «Дии» появятся шесть новых сервисов

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

АИ-ассистент на портале «Дия» — первый в мире национальный искусственный интеллект, предоставляющий государственные услуги. Первый доступный сервис — справка о доходах. Впоследствии можно будет получать консультации и другие услуги просто, написав запрос на чат на человеческом языке.

«е-Нотариат» — исторический шаг для цифрового государства. Украинцы смогут оформлять нотариальные услуги онлайн, что обеспечит высокое качество, удобство и экономию средств.

«е-акциз» — цифровая трансформация сферы акцизных марок. Только за год из-за нехватки налогов Украина теряет около 30 млрд грн. Электронная марка позволит проверять легальность алкоголя и табака, просто сканируя код в «Дии».

Путь раненого — комплексный онлайн-сервис для ветеранов и военных и их семей. Все процессы взаимодействия с госорганами будут автоматизированы, без очередей и бумажных документов.

Базовая социальная помощь — уникальный сервис, объединяющий все соцвыплаты в одну заявку. Подать его можно будет через «Дия» без бумажной бюрократии.