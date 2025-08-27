«Дия» готовит шесть новых цифровых сервисов, которые упростят получение государственных услуг для украинцев. Среди них АИ-ассистент, онлайн нотариат, электронный акциз, комплексные услуги для ветеранов, базовая социальная помощь и выдержка о несудимости с апостилем. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
АИ-ассистент, соцвыплаты и другие: в «Дии» появятся шесть новых сервисов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В ближайшее время в «Дии» появятся
-
АИ-ассистент на портале «Дия» — первый в мире национальный искусственный интеллект, предоставляющий государственные услуги. Первый доступный сервис — справка о доходах. Впоследствии можно будет получать консультации и другие услуги просто, написав запрос на чат на человеческом языке.
-
«е-Нотариат» — исторический шаг для цифрового государства. Украинцы смогут оформлять нотариальные услуги онлайн, что обеспечит высокое качество, удобство и экономию средств.
-
«е-акциз» — цифровая трансформация сферы акцизных марок. Только за год из-за нехватки налогов Украина теряет около 30 млрд грн. Электронная марка позволит проверять легальность алкоголя и табака, просто сканируя код в «Дии».
-
Путь раненого — комплексный онлайн-сервис для ветеранов и военных и их семей. Все процессы взаимодействия с госорганами будут автоматизированы, без очередей и бумажных документов.
-
Базовая социальная помощь — уникальный сервис, объединяющий все соцвыплаты в одну заявку. Подать его можно будет через «Дия» без бумажной бюрократии.
-
Выписка о несудимости с апостилем — вместе с МВД в Минцифры работают над тем, чтобы документ можно было заказать с доставкой. Сейчас его получить можно только по одному адресу в Киеве, новый сервис устранит это неудобство.
Комментарии