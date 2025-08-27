Кабинет министров одобрил дополнительное финансирование программы «єВідновлення» в размере 4,8 млрд грн. Денежные средства пойдут на жилищные сертификаты по проекту «Home». Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кабмин выделил еще 4,8 млрд грн на программу «єВідновлення»
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
Следовательно, еще почти 3 700 семей, чьи дома были уничтожены в результате вооруженной агрессии россии, смогут приобрести новое жилье.
Финансирование осуществляется в рамках соглашения, подписанного Минразвития и Банком развития Совета Европы (БРРЭ) на Конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме в июле 2025 года.
Читайте: Банк развития Совета Европы предоставит Украине 100 миллионов евро на жилье
Программа «єВідновлення» — это самый действенный механизм помощи украинцам, жилье которых было повреждено или уничтожено в результате войны. В рамках программы «єВідновлення» уже более 120 тысяч семей получили компенсации.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии