Кабмин выделил еще 4,8 млрд грн на программу «єВідновлення»

Кабинет министров одобрил дополнительное финансирование программы «єВідновлення» в размере 4,8 млрд грн. Денежные средства пойдут на жилищные сертификаты по проекту «Home». Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Следовательно, еще почти 3 700 семей, чьи дома были уничтожены в результате вооруженной агрессии россии, смогут приобрести новое жилье.

Финансирование осуществляется в рамках соглашения, подписанного Минразвития и Банком развития Совета Европы (БРРЭ) на Конференции по восстановлению Украины (URC) в Риме в июле 2025 года.

Программа «єВідновлення» — это самый действенный механизм помощи украинцам, жилье которых было повреждено или уничтожено в результате войны. В рамках программы «єВідновлення» уже более 120 тысяч семей получили компенсации.