26 августа 2025, 19:28 Читати українською

Кабмин разрешил мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу

Кабинет Министров во вторник, 26 августа, обновил правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Теперь им разрешено уезжать из Украины. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабинет Министров во вторник, 26 августа, обновил правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
Фото: t.me/svyrydenkoy

«Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста», — отметила глава правительства.

По ее словам, это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей.

«Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной», — подчеркнула Свириденко.

Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления.

Напомним

«Минфин» писал, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать механизм, который упростит пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.

Выезд мужчин за границу во время военного положения

Отметим, что во время действия военного положения и мобилизации в Украине большинство мужчин призывного возраста имеют ограничения на выезд. Однако существуют определенные категории, которые могут пересекать границу:

— Мужчины до 18 лет и старше 60 лет.

— Лица, имеющие право на отсрочку, например:

  • Мужчины с инвалидностью.
  • Те, кто сопровождает родителя с I или II группой инвалидности.
  • Мужчины, содержащие трех или более несовершеннолетних детей.
  • Родители несовершеннолетних детей с инвалидностью.
  • Другие категории, для которых предусмотрены особые условия и необходимость подготовки соответствующего пакета документов.

— Студенты украинских вузов, которые проходят обучение по программам академической мобильности в течение одного семестра. Для таких студентов обязательным условием является прохождение конкурсного отбора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 4

+
0
TAN72
TAN72
26 августа 2025, 19:41
#
Благодетели
+
+99
AP1
AP1
26 августа 2025, 20:12
#
Чудово, але є один нюанс.

Стаття 33
Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відколи кабмін став законодавчим органом?
+
+99
Exba
Exba
26 августа 2025, 20:26
#
Могу только одно посоветовать парням до 22 — БЕГИТЕ!!!
+
0
vovan9870
vovan9870
26 августа 2025, 21:53
#
Самі суперечать. В першому реченні пишуть, що вільний виїзд до 22 років, потім — тільки до 18. А взагалі цікаво, якщо народ масово кинеться тікати, чи не відмінять це за кілька днів.
