Немецкая энергетическая компания Notus Energy планирует построить большую ветровую электростанцию вблизи Киева. Компания подписала меморандум о сотрудничестве с Макаровской общиной в Киевской области, где будет построен ветропарк мощностью около 400 МВт. Об этом глава общины Вадим Токарь сообщил в Telegram.
Немецкий инвестор построит под Киевом ветровую электростанцию на 400 МВт
По его словам, локацию избрали из-за «лучших ветровых условий в регионе». Проект предусматривает установку примерно 60 турбин и позиционируется как один из самых масштабных в области.
Ожидается, что строительство и дальнейшая работа ветропарка создадут новые рабочие места, привлекут инвестиции в инфраструктуру и усилят энергетическую независимость общины благодаря «зеленой» генерации.
Notus Energy
Notus Energy — это крупная немецкая компания, оперирующая ветровыми электростанциями общей мощностью 1,64 ГВт по всему миру. В прошлом году компания уже анонсировала планы строительства ВЭС мощностью 300 МВт в Одесской области.
