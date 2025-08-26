Национальный банк применил к страховой компании «ББС Иншуранс» и ЧАО СК «Интерэкспресс» меры влияния за нарушение требований законодательства Украины о страховании, нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению небанковских финансовых услуг и законодательству о защите прав потребителей финансовых услуг.
Нацбанк оштрафовал две страховые компании на 2,5 млн грн
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Причина штрафа
Отмечается, что за выявленные в ходе инспекционной проверки нарушения к страховой пенсии «ББС Иншуранс» применены меры воздействия в виде:
- наложение штрафа в размере 892 500 грн за нарушение требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.
- письменная оговорка за нарушение требований по урегулированию деятельности участников рынка небанковских финансовых услуг.
Компания обязана уплатить штраф в течение месяца со дня вступления этого решения в силу и обязана в срок до 30 января 2026 года устранить нарушения, а также причины и условия, способствовавшие их совершению.
За выявленные во время инспекционной проверки нарушения по представлению к регулятору отчетного файла с недостоверными показателями отчетности за I квартал 2025 года к ЧАО СК «Интерэкспресс» применена мера воздействия в виде наложения штрафа в размере 1 600 000 грн.
Компания должна заплатить штраф в течение месяца.
Комментарии