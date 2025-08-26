2,8 млрд грн: АРМА обеспечило рекордную спецконфискацию средств онлайн-казино PIN-UP

Агентство по розыску и менеджменту активов приговорило суд к спецконфискации более 2,8 млрд грн средств российского онлайн-казино PIN-UP. Об этом говорится в сообщении Агентства.

Подробности

В Министерство финансов Украины перечислены ценные бумаги — военные облигации на 2,0 млрд грн для досрочного погашения и уменьшения государственного долга.

Также в государственный бюджет направлено 825 млн. грн., в том числе 217 млн. грн. дохода, полученного за время управления арестованными средствами.

Благодаря совместным действиям АРМА и ДБР средства, арестованные в 2024 году, были не только сохранены, но и работали на поддержку экономики и Сил обороны Украины.

В 2025 году АРМА уже обеспечила перечисление 6,8 млрд грн в бюджет от управления арестованными активами.