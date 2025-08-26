Украина вывела из строя 17% нефтепереработки рф, ослабив экономику Кремля

Украина активизировала атаки беспилотниками на российские нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы. Эти удары направлены на важнейший сектор экономики россии, ответ на продвижение российских войск на фронте и обстрелы украинских энергетических объектов. Об этом сообщает Reuters.

По оценкам информагентства, атаки на 10 заводов вывели из строя не менее 17% мощностей по переработке нефти в России, что составляет около 1,1 млн баррелей в сутки.

Целями атак стали, в частности, заводы «ЛУКойл» в Волгограде, «Роснефти» в Рязани, а также объекты в Ростовской, Самарской, Саратовской и Краснодарской областях. Также был атакован трубопровод «Дружба» и терминал «Новатек» в Усть-Луге на Балтийском море.

Последствия для россии

Удары по НПЗ совпали с пиковым сезоном спроса на бензин в россии, что привело к дефициту топлива в некоторых регионах — от оккупированного Крыма до Дальнего Востока.

Российская экономика в значительной степени зависит от экспорта нефти и газа, составляющих четверть ее бюджетных поступлений. Эти средства финансируют 25-процентное увеличение оборонных расходов россии в этом году, что является самым высоким показателем со времен холодной войны.