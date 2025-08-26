Multi от Минфин
26 августа 2025, 9:14

Акции Nissan упали более чем на 6% после продажи Mercedes доли на $346 млн

Акции Nissan Motor Co. резко упали во вторник после того, как второй по величине акционер компании, Mercedes Benz Group, заявил о начале продажи своей доли в проблемном японском автопроизводителе, пишет investing.com.

Акции Nissan Motor Co. резко упали во вторник после того, как второй по величине акционер компании, Mercedes Benz Group, заявил о начале продажи своей доли в проблемном японском автопроизводителе, пишет investing.com.

Акции Nissan упали на 6,5% до 338,5 иены и показали худшую динамику среди компаний индекса Nikkei 225, который снизился на 1%.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Акции Nissan упали на 6,5% до 338,5 иены и показали худшую динамику среди компаний индекса Nikkei 225, который снизился на 1%.

Mercedes Benz сообщил, что начнет продавать свою долю в Nissan, составляющую примерно $346 млн или 3,8%, начиная с этой недели.

Немецкая компания ранее на этой неделе заявила, что доля была передана пенсионному подразделению Mercedes и не имеет стратегического значения, а планируемая продажа описывается как «расчистка» портфеля.

Читайте также: Nissan готовит размещение облигаций на $5 млрд

Reuters сообщил, что Mercedes продал свою долю за $324 млн по цене 341,3 иены за акцию.

Продажа происходит в то время, когда Nissan приступает к масштабному плану реструктуризации под руководством нового генерального директора Ивана Эспиносы, направленному на сокращение расходов, производственных мощностей и фокусирование на возвращении к прибыльности.

Это происходит после того, как планируемое слияние с Honda Motor, которое могло создать второго по величине автопроизводителя в мире, в значительной степени развалилось в начале 2025 года.

Акции Nissan упали более чем на 28% с начала 2025 года, что отражает ограниченное доверие инвесторов к плану реструктуризации компании. Автопроизводитель зафиксировал значительный убыток в июньском квартале, а высокие американские торговые пошлины на импорт автомобилей также усилили давление на компанию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
