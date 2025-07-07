Nissan готовит размещение облигаций на $5 млрд

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. разместит конвертируемые облигации на сумму 150 млрд иен ($1,04 млрд), чтобы привлечь ресурсы для финансирования программы реорганизации бизнеса. Об этом пишет Reuters.

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На что потратят средства от размещения

Привлеченные средства будут направлены на инвестиции в новые продукты и технологии, говорится в сообщении компании.

По данным Reuters, Nissan также готовится разместить бонды в долларах и евро на $4 млрд, чтобы привлечь средства для погашения долга. Так, компания намерена продать 5-, 7- и 10-летние облигации в долларах, а также 4- и 8-летние бумаги в евро.

В мае СМИ сообщали, что автопроизводитель, которому в следующем году предстоят крупные выплаты по долгу, рассматривает возможность привлечения более 1 трлн иен ($6,9 млрд) за счет размещения облигаций и продажи активов.

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Главный исполнительный директор Nissan Айван Эспиноза, возглавивший компанию в апреле, ранее анонсировал план сокращения 15% рабочих мест и закрытия семи заводов. Реализация этих мер, как ожидается, позволит добиться экономии на ежегодных расходах в размере 500 млрд иен ($3,4 млрд) в течение двух лет.

Акции Nissan подешевели на 4,9% по итогам торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 29,8%.

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