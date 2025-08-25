Multi от Минфин
В Турции планируют отменить запрет на короткие продажи акций

Турецкие власти не планируют продлевать запрет на короткие продажи акций, действующий с марта текущего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Фото: depositphotos

Что известно

Власти хотят увеличить привлекательность турецкого фондового рынка для зарубежных инвесторов. Срок истечения запрета — 29 августа.

Решение принято на фоне достижения главным турецким бенчмарком Borsa Istanbul 100 исторических максимумов (+17% с начала года в пересчете на лиры) и возобновления снижения ключевой ставки центральным банком страны. Два источника, знакомые с ситуацией, отметили, что отмена ограничений должна увеличить торговые обороты и глубину рынка акций.

Запрет на короткие продажи был установлен в марте после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинениям в коррупции. Имамоглу тогда считался главным политическим оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. За прошедшие месяцы ограничения продлевались трижды.

Читайте также: Турция официально прекратила программу защиты лиры, введенную в 2021 году

Совет по рынкам капитала Турции отказался комментировать обсуждения. Регулятор также планирует отменить другие антикризисные меры, включая смягченные правила выкупа акций, сообщили источники агентства. Иностранные инвесторы владеют турецкими акциями на $33,7 млрд по состоянию на 15 августа, что составляет около 40% общей капитализации против исторического среднего показателя в 60%.

Решение об отмене запрета последовало за сворачиванием антикризисной депозитной программы, введенной в конце 2021 года для защиты вкладчиков от девальвации национальной валюты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
