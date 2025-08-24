Турция официально прекратила программу защиты лиры, введенную в 2021 году

Турция официально прекратила программу валютозащищенных депозитов, введенную в декабре 2021 года для поддержки лиры во время предыдущего валютного кризиса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центральный банк страны.

Как отмечается, новые счета с FX-защитой лиры открывать не будут, а действующие не будут возобновляться с 23 августа. Депозиты, открытые к этой дате, продолжат действовать до истечения срока.

Программу, известную как Kur Korumalı Mevduat (KKM), инициировал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Она гарантировала, что правительство будет покрывать потери вкладчиков в лирах, если падение курса превысит банковские проценты.

Целью KKM было сдержать спрос на доллары и стабилизировать находящуюся под давлением лиру.

Первоначально программа вызвала рост курса национальной валюты. Однако позже, чтобы снизить инфляционное давление, Эрдоган заменил экономическую команду более ортодоксальной, повысил процентные ставки и объявил о постепенном прекращении KKM.

Министр финансов Мехмет Шимшек заявил, что программа в 2024 году усложняла борьбу с инфляцией и нарушала механизм передачи монетарной политики.

«Мы достигли еще одной важной цели нашей программы. Финансовая стабильность будет усилена с прекращением KKM, что было важным условным обязательством», — отметил Шимшек.

По данным регулятора, по состоянию на 15 августа объем депозитов по программе снизился до 440,6 млрд. лиры (около $11 млрд.) после рекордных 3,4 трлн лиры в 2023 году.