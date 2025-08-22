Техногиганты разочаровались в ИИ: что это значит для рынка акций

Неделя прошла под знаком традиционной конференции в Джексон-Хоуле, где руководители центробанков мира делятся своим видением монетарной политики. А наиболее ожидаемым, конечно, было выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, из которого инвесторы хотели понять, уступит ли ФРС давлению Трампа. О главных итогах недели рассказал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Если бы у недель были собственные имена, то эту неделю должны были назвать в честь традиционной ежегодной конференции руководителей центральных банков в Jackson Hole, США. Для финансового сообщества это всегда знаковое событие, ведь в своих выступлениях главные банкиры мира делятся видением монетарной стратегии и влияние их откровений на рынки трудно переоценить. Как показывает статистика, как правило, реакция рынка акций на речи вершителей монетарной политики в Jackson Hole чаще негативна, но не в этот раз.

Выступление Пауэлла

Кульминацией встречи в Jackson Hole всегда является выступление главы ФРС, на этот раз запланированное на пятницу. Кстати, это было последнее выступление Джерома Пауэлла в Jackson Hole, ведь он должен покинуть свой пост уже в мае следующего года, и это придавало его речи определенный символизм.

Думаю, что для Пауэлла гораздо важнее, какое наследство он оставит после себя, чем-то, что о нем скажут Трамп и его «друзья». Также, пикантность нынешней встречи банкиров состояла еще и в том, что она проходила в момент, когда рынки ждут от ФРС изменения направления монетарной политики, Трамп давит со страшной силой, требуя начать снижение ставки, администрация Белого дома вот-вот объявит, что нашла нового послушного руководителя ФРС, а макроэкономические показатели не дают четкой картины того, что происходит с экономикой и что делать центральному банку — давить на педаль газа или на тормоза?

Трам давит на ФРС: регулятор не меняет позиции

Давление на членов ФРС и его руководителя ради либерализации монетарной политики и до этого было безумным, но на этой неделе еще усилилось. В своей безапелляционной манере Трамп заявил, что один из губернаторов ФРС Lisa Cook должен уволиться, якобы, из-за каких-то проблем с частными ипотечными кредитами, а затем продолжил уже традиционными нападками на «Too late» Пауэлла.

Но не похоже, что руководство ФРС сильно испугалось угроз неугомонного президента. Два руководителя центрального банка, Hammack и Schmid, сказали, что «не видят оснований» для снижения ставки в сентябре.

Chris Waller и Michelle Bowman, проголосовавшие на прошлом заседании ФРС против того, чтобы оставить ставку неизменной, в Jackson Hole не сделали никаких «судьбоносных» заявлений. Глава ФРС Атланты Raphael Bostic заявил, что считает нужным снизить ставку только один раз до конца года, но не факт, что в сентябре.

То есть к счастью для рынков и финансовой системы США, ФРС продолжает демонстрировать независимость и ориентироваться на экономические данные и фундаментальные цели, а не популистские прихоти президента Трампа.

Реакция рынков

Пока инвесторы ждали главного события недели, выступления Пауэлла, рынки демонстрировали незначительные колебания, преимущественно в красной зоне. Как обычно, в центре внимания находились технологические компании. Palantir, AMD и Nvidia тянули Nasdaq вниз и в публичном пространстве стали появляться мнения, что АИ — это хорошо, но еще не решение всех проблем.

На прошлой неделе MIT опубликовал отчет, свидетельствующий, что 95% компаний не получают никакой отдачи от введения ИИ. Sam Altman, после того как его компания OpenAI успешно завершила очередной раунд финансирования, сумев привлечь миллиарды долларов, заявил, что ИИ — это пузырь.

МЕТА объявила, что сокращает штат работающих над искусственным интеллектом. Если учесть, что огромная составляющая в нынешних заоблачных ценах на акции технологических компаний — это надежды и надежды, очень часто не подкрепленные фундаментальными показателями, то согласитесь, что подобные комментарии и события вызывают определенные волнения.

Квартальные отчеты розничных гигантов

Еще одним важным событием недели стали квартальные отчеты розничных гигантов: Lowe's, Walmart, Target и Home Depot. Основные итоги таковы: люди покупают то, что дешевле, но все же покупают, а тарифы Трампа «мигрируют из заголовков в медиа на прилавки».

В целом, вырисовывается картина медленного, но достаточно последовательного роста. Walmart и Lowe's повысили свои предварительные прогнозы по росту, Home Depot подтвердил, а Target заявил, что не ожидает роста. Вряд ли предсказание крупнейших розничных операторов страны свидетельствует, что американская экономика переживает бум роста, но и о рецессии тоже речь не идет. Потребители продолжают тратить деньги, двигая экономику вперед.

Пятница — это был День Пауэлла, все внимание рынков было сосредоточено на его речи в Jackson Hole, которая, если коротко, «открыла» дорогу к возможному понижению ставок в сентябре, а следовательно и к новым историческим рекордам на рынке акций!