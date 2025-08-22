Multi от Минфин
22 августа 2025, 15:29

Ценные бумаги — простой инструмент для сохранения и приумножения средств на InvestMarket от «Минфин»

Сделайте первый шаг к пассивному доходу от InvestMarket от «Минфин». Узнайте о возможностях инвестирования в ценные бумаги компаний NovaPay и Fest Coffee Mission.

Сделайте первый шаг к пассивному доходу от InvestMarket от «Минфин».

Во времена экономической нестабильности ценные бумаги остаются одним из самых надежных инструментов для тех, кто стремится не просто хранить, но и приумножать капитал. В 2025 году украинские инвесторы все активнее обращаются в корпоративные облигации, ведь они позволяют вкладывать средства с прогнозируемым уровнем доходности, юридической защитой и низким порогом входа.

Инвестиции в ценные бумаги — это контроль над собственным капиталом. Просматривайте актуальные предложения акций, оценивайте риски и прибыльность с Минфином.

Что вы получаете, выбирая ценные бумаги через InvestMarket от «Минфин»

InvestMarket от «Минфин» — это онлайн-каталог инвестиционных проектов, предоставляющий полную информацию о компаниях, условиях входа, потенциальной прибыли и уровне риска. Теперь не нужно часами искать варианты инвестирования на разных ресурсах — все собрано в одном каталоге.

На платформе представлены предложения от компаний, имеющих официальное разрешение на деятельность в Украине. Вы можете посмотреть инвестиционные возможности в категории «Ценные бумаги», узнать, какая из них наиболее соответствует вашему бюджету, целям и желаемому уровню дохода.

Среди ключевых преимуществ InvestMarket:

  • доступ к актуальным предложениям по корпоративным облигациям NovaPay и Fest Coffee Mission ;
  • ясна структура условий: доходность, сроки, юридические данные компаний;
  • инвестиции без комиссий — напрямую с компаниями;
  • доступный порог входа (NovaPay — от 1000 грн, Fest Coffee Mission — от 50 000 грн);
  • возможность оставить заявку на бесплатную консультацию и получить ответы на все вопросы.

Благодаря InvestMarket вы можете быстро найти актуальные предложения, оставить заявку, получить консультацию и принять решение — без лишних рисков и затрат времени.

Инвестируйте удобно и уверенно с InvestMarket от «Минфин».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
22 августа 2025, 17:11
#
В чому логіку облігацій NovaPay якщо ОВДП мають кращий відсоток і вищу надійність?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
