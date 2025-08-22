Multi от Минфин
22 августа 2025, 15:02

Ветеранам будут компенсировать 50% стоимости «автогражданки»

Кабинет Министров Украины принял решение о компенсации половины стоимости полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО, или «автогражданка») для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам заседания правительства.

Кабинет Министров Украины принял решение о компенсации половины стоимости полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО, или «автогражданка») для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны.
Фото: freepik.com

«Отдельно решили, что государство будет компенсировать 50% „автогражданки“ для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны», — отметила Свириденко.

Это решение явилось ответом на изменения в законодательстве. Ранее, после начала полномасштабного вторжения, участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны, лично управлявшие своими авто, были освобождены от обязательного оформления «автогражданки».

Однако согласно нормам нового закона, который вступил в силу 1 января 2025 года, они также должны иметь страховку.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук пояснил, что компенсация будет покрываться Министерством по делам ветеранов и действовать в течение военного положения, а также еще год после его отмены. Она будет касаться полисов, приобретенных с начала 2025 года.

Чтобы получить выплату, транспортное средство должно соответствовать следующим условиям:

  • Находиться в собственности человека, имеющего право на компенсацию.
  • Объем двигателя не должен превышать 2500 см³ для бензиновых автомобилей или 100 кВт для электрокаров.
  • Не использоваться для коммерческой деятельности (перевозки пассажиров или грузов).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Андрей Иванов
Андрей Иванов
22 августа 2025, 16:02
#
Молодцы, повысили в 2,5 раза стоимость страховки, сделали ее недоступной и теперь с барского плеча делают скидки за счет тех с кого дерут 3 шкуры.
+
0
Три літри
Три літри
22 августа 2025, 17:21
#
сделали ее недоступной

Якщо в тебе немає грошей на поліс страхування то як ти машину заправляєш? Поліс коштує десь півтора-два баки пального.

и теперь с барского плеча делают скидки за счет тех с кого дерут 3 шкуры.

Так абсолютно всі пільги працюють саме так, ти тільки но дізнався? Думав депутати з власного кармана оплачують, чи як?
