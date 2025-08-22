Ветеранам будут компенсировать 50% стоимости «автогражданки»

Кабинет Министров Украины принял решение о компенсации половины стоимости полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО, или «автогражданка») для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам заседания правительства.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Отдельно решили, что государство будет компенсировать 50% „автогражданки“ для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны», — отметила Свириденко.

Это решение явилось ответом на изменения в законодательстве. Ранее, после начала полномасштабного вторжения, участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны, лично управлявшие своими авто, были освобождены от обязательного оформления «автогражданки».

Однако согласно нормам нового закона, который вступил в силу 1 января 2025 года, они также должны иметь страховку.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук пояснил, что компенсация будет покрываться Министерством по делам ветеранов и действовать в течение военного положения, а также еще год после его отмены. Она будет касаться полисов, приобретенных с начала 2025 года.

Чтобы получить выплату, транспортное средство должно соответствовать следующим условиям:

Находиться в собственности человека, имеющего право на компенсацию.

Объем двигателя не должен превышать 2500 см³ для бензиновых автомобилей или 100 кВт для электрокаров.

Не использоваться для коммерческой деятельности (перевозки пассажиров или грузов).

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями