Кабинет Министров Украины принял решение о компенсации половины стоимости полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО, или «автогражданка») для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам заседания правительства.
Ветеранам будут компенсировать 50% стоимости «автогражданки»
«Отдельно решили, что государство будет компенсировать 50% „автогражданки“ для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны», — отметила Свириденко.
Это решение явилось ответом на изменения в законодательстве. Ранее, после начала полномасштабного вторжения, участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны, лично управлявшие своими авто, были освобождены от обязательного оформления «автогражданки».
Однако согласно нормам нового закона, который вступил в силу 1 января 2025 года, они также должны иметь страховку.
Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук пояснил, что компенсация будет покрываться Министерством по делам ветеранов и действовать в течение военного положения, а также еще год после его отмены. Она будет касаться полисов, приобретенных с начала 2025 года.
Чтобы получить выплату, транспортное средство должно соответствовать следующим условиям:
- Находиться в собственности человека, имеющего право на компенсацию.
- Объем двигателя не должен превышать 2500 см³ для бензиновых автомобилей или 100 кВт для электрокаров.
- Не использоваться для коммерческой деятельности (перевозки пассажиров или грузов).
