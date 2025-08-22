Киев установил рекорд по туристическому сбору во время военного положения

Туристический сектор Киева демонстрирует устойчивость и восстановление, установив рекордные показатели сбора средств во время военного положения. За первую половину 2025 года доходы столицы от туристического сбора достигли 34,8 млн. грн. Это почти на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сумма составила 22,6 млн грн, сообщает Управление туризма и продвижений КГГА.

Эти результаты свидетельствуют о начале возобновления туристической сферы в столице, начавшемся в 2024—2025 годах. За весь 2024 город получил 50,83 млн грн, что значительно превысило показатели 2022 (38,8 млн грн) и 2023 (38,5 млн грн) года.

Поступления от туристического сбора во время военного положения направляются на срочные нужды города, что делает туристическую отрасль важным элементом поддержки экономики.

Позитивная динамика является сигналом для дальнейшего развития, привлечения новых партнерств и инвестиций, подчеркивая значительное влияние туризма на экономический рост страны.