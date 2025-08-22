Multi от Минфин
22 августа 2025, 11:57

Почему преимущества гибкого курсообразования не могут быть реализованы в Украине

Правительство Юлии Свириденко представило свою программу действий, определяющую стратегические цели и задачи для всех министерств. О том, какие внешнеэкономические тенденции Кабмин должен учитывать для реализации планов развития экономики, на своей странице в ФБ пишет экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Правительство Юлии Свириденко представило свою программу действий, определяющую стратегические цели и задачи для всех министерств.

Первая половина 2025 года показывает, что здесь формируется ряд условий, игнорирование которых может иметь последствия для всей страны. Среди таких условий наиболее значимы следующие.

В 2025 г. импорт товаров растет, а экспорт падает

За 7 месяцев 2025 г. импорт товаров вырос на 17,2%, в то время как экспорт снизился на 3,7%. Рост импорта произошел почти во всех агрегированных группах товаров, преимущественно в части энергетического оборудования и минеральных продуктов, таких как газ и электроэнергия.

Импорт вырос:

  • товарной группы «машины, оборудование, транспортные средства и приборы» на 33,8% (доля в структуре импорта 40,0%),
  • товарной группы «минеральные продукты» — на 14,2% (доля в структуре импорта 13,4%),
  • товарной группы «продовольственные товары и сырье для ее производства» — на 13,2% (доля в структуре импорта 10,7%).

Падение экспорта произошло преимущественно из-за сокращения аграрного производства и добывания металлических руд. Экспорт сократился:

  • продовольственных товаров и аграрного сырья — на 8,3% (доля в структуре экспорта 60,1%),
  • минеральных продуктов — на 14,0% (доля 8,7%), в том числе железных руд — на 20,1% (доля 6,8%).

В то же время выросли объемы экспорта химической, легкой, деревообрабатывающей промышленности, стройматериалов, металлургической и машиностроительной продукции.

Для наращивания экспорта необходимы: инвестиции в расширение и модернизацию производственного потенциала, доступное кредитное финансирование, запуск полноформатной системы страхования от военных рисков, развитие транспортной инфраструктуры

Изменения в структуре импорта: повышается доля оружия и инвестиционных товаров


За 7 мес. 2025 г. импорт товаров вырос на 17%, опережающими темпами рос импорт оружия и товаров для обороны (+36%) и инвестиционных товаров (+25%). Среди сырьевых товаров опережающими темпами рос импорт энергоносителей (и связи с разрушениями отечественной энергетики), в то время как другие товары сырьевой группы имели умеренные темпы прироста.

Значительная часть инвестиционного импорта приходится на восстановление энергетических мощностей (более 30%) и грузовых автомобилей (10%). Низкие объемы инвестиционного импорта объясняются низкой инвестиционной активностью предприятий, которая, в свою очередь, сдерживается жесткой монетарной политикой и военными рисками.

Изменения в структуре экспорта: повышается доля инвестиционных товаров, падение сырьевого экспорта

За 7 мес. 2025 г. экспорт товаров сократился на 3,7%, преимущественно за счет группы сырьевых товаров (из-за падения аграрного и металлургического экспорта).

Положительной тенденцией является опережающий рост экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости (инвестиционных товаров) (+20%), однако объемы такого экспорта остаются незначительными (около 2% общего экспорта).

Платежный баланс

Платежный баланс имеет существенный дефицит, основные причины которого — отрицательное сальдо и покупка наличной иностранной валюты.

Структурный дефицит (без учета помощи) за последние 12 мес (с июля 2024 г. по июнь 2025 г.): 44,2 млрд дол. США
За последние 12 месяцев структурный дефицит платежного баланса (без учета внешней помощи) расширился до 44,2 млрд дол. или 22% ВВП. Дефицит превышает отметки МВФ на 2025 г., сделанные в конце 2024 года, на 7 млрд дол. или на 20%.
Основные каналы оттока валюты из страны последние 12 месяцев:

  • Отрицательное торговое сальдо: 46,7 млрд дол. США.
  • Отрицательный прирост наличной иностранной валюты (вне банков): 13,0 млрд дол. США
  • Выплата процентов и доходов по инвестициям: 9,1 млрд. дол. США.

Основные каналы притока валюты в страну последние 12 месяцев:

  • Международная официальная помощь: 50 млрд дол. США.
  • Оплата труда трудовых мигрантов: 7 млрд дол. США
  • Денежные переводы и трансферты негосударственного сектора: 9,4 млрд дол. США.

Доля грантов в общем объеме международной помощи повысилась до 37% против 32% за 2024 год. Однако это значительно меньше, чем в среднем за 2022−2023 годы — 44%.
Структурный валютный дефицит в 2025 году продолжает расширяться.

Почему увеличивается валютный дефицит

Основной фактор увеличения валютного дефицита — торговый дефицит. Дополнительный фактор расширения валютного дефицита — политика валютной либерализации НБУ, которая приводит к фундаментально необоснованному повышению спроса на иностранную валюту и чрезмерным потерям валютных резервов.

За 2024 год фактический отток иностранной валюты, связанный с либерализацией, вдвое превысил ожидания НБУ. Политика валютной либерализации НБУ не помогла поглотить шоки платежного баланса, а наоборот — дестабилизировала валютные ожидания.

За 2024 г. население нарастило нетто-покупку иностранной валюты в 2,6 раза по сравнению с 2023 г., в 2025 г. «валютную эстафету» перехватил бизнес, валютный спрос которого (нетто-покупки валюты) вырос на 51% против предыдущего года, в то время как спрос населения сократился.

На удовлетворение спроса населения НБУ тратит 25% своих интервенций.
Валютные резервы страны пока остаются достаточными для покрытия валютных разрывов, однако ситуация может быстро ухудшиться при перебоях с поступлением новой внешней помощи. Политика валютной либерализации является поспешным решением условий экономики Украины, которая находится в состоянии структурного кризиса, вызванного нерыночными военными шоками.

Таким образом, имеем ситуацию, когда экономика страны функционирует в условиях перманентного валютного дефицита, который покрывается преимущественно из нерыночных источников внешней помощи. Основная причина расширения валютного дефицита — отрицательный торговый баланс, дополнительный фактор — политика валютной либерализации НБУ.

Для уменьшения торгового дефицита необходимы инвестиции в усиление конкурентоспособности настоящего сектора и развитие транспортной системы.

Международная помощь остается ключевым фактором сохранения валютной и макроэкономической стабильности. Валютные интервенции НБУ на поддержку гривни существенно выросли (в 2024 г. на 22% по сравнению с предыдущим годом, в январе-июле 2025 года — еще на 20%).

В 2025 г. валютный спрос растет преимущественно за счет спроса бизнеса, в то время как и в 2024 г. ключевым фактором наращивания валютного спроса было поведение населения. Политика валютной либерализации НБУ разбалансировала валютные ожидания бизнеса и населения.

О режиме гибкого курсообразования

Режим гибкого курсообразования не отвечает экономическим условиям и не воспринимается субъектами рынка как фактор стабилизации. В условиях сохранения гигантского структурного дефицита валюты, продолжения роста доходов населения, отсутствия других надежных инструментов сбережений, слабых темпов экономического восстановления и появления неопределенности обменного курса — население и бизнес естественно начали отдавать предпочтение выводу средств в валютные активы.

Преимущества режима гибкого курсообразования не могут быть реализованы в условиях Украины, поскольку валютный дефицит преимущественно нерыночный, а уровень обменного курса фактически определяется не торговым балансом, а интервенциями НБУ.
Непредсказуемость валютного рынка (зависящая от интервенций НБУ) усугубляет неопределенность, что в свою очередь препятствует инвестиционным процессам.

Источник: Минфин
