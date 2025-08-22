Multi от Минфин
українська
22 августа 2025, 11:33

Общий фронт против США: Китай заявил о поддержке Индии в тарифном споре

Китай выразил солидарность с Индией в противодействии американским тарифам. Об этом заявил посол КНР в Индии Сюй Фэйхун, назвав действия Вашингтона «несправедливыми». Об этом сообщает Bloomberg.

Китай выразил солидарность с Индией в противодействии американским тарифам.
Фото: x.com/China_Amb_India

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«США ввели пошлины до 50% на индийские товары и даже угрожают новыми. Китай решительно выступает против этого и твердо встанет на сторону Индии в защиту многосторонней торговой системы, в основе которой стоит Всемирная торговая организация», — сказал дипломат в четверг, 21 августа.

Его заявление прозвучало на фоне шагов Пекина и Нью-Дели по пересмотру двусторонних отношений после напряженности во взаимоотношениях с администрацией Дональда Трампа. На этой неделе стороны согласились изучить возможность демаркации спорной границы. Визит министра иностранных дел Китая Ван И в Индию стал первым за последние три года.

Посол выступал на панельной дискуссии в Нью-Дели в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, который в конце месяца состоится в китайском Тяньцзине. Ожидается, что во время мероприятия премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с главой КНР Си Цзиньпином — это будет его первая поездка в Китай за семь лет.

Сюй подверг критике США за использование пошлин в качестве «торгового рычага для требования завышенных цен в разных странах», несмотря на собственные выгоды от свободной торговли.

«Молчание или уступки только поощряют агрессора», — подчеркнул он.

Читайте также: Индия и россия стремятся увеличить торговлю до $100 миллиардов на фоне напряженных отношений с США

Дипломат добавил, что страны Глобального Юга внимательно следят за сотрудничеством Китая и Индии и ожидают, что они смогут «возглавить усилия в помощи развивающимся государствам, преодолевать трудности».

Позже он повторил свои заявления в сообщении на платформе X, поблагодарив тех, кто давно поддерживает китайско-индийские отношения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
