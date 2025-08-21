Индия и россия стремятся увеличить торговлю до $100 миллиардов на фоне напряженных отношений с США

Индия и россия намерены увеличить ежегодный объем торговли примерно на 50% в течение следующих пяти лет, чтобы достичь отметки в $100 миллиардов. Эта цель поставлена на фоне роста напряженности в отношениях двух стран с США. Об этом заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар во время визита в Москву, сообщает Bloomberg.

Джайшанкар подчеркнул, что для достижения поставленных целей страны должны устранить торговые «узкие места» и уменьшить нетарифные барьеры. Сейчас россия является четвертым по величине торговым партнером Индии, тогда как Индия — вторым для рф.

Визит Джайшанкара является частью серии дипломатических усилий в страны-учредители группы БРИКС, которые все столкнулись с ограничительными тарифами и торговыми угрозами со стороны президента США Дональда Трампа.

На индийско-российском бизнес-форуме в Москве, не называя прямо США, Джайшанкар заявил, что рост глобальной неопределенности снова заставляет делать акцент на «надежных и стабильных партнерах».

«Мы все хорошо осознаем, что встречаемся на фоне сложной геополитической ситуации. Наши лидеры поддерживают тесную и регулярную связь», — отметил он.

Удаление от США и сближение с Китаем и россией

Индия начала удаляться от США на фоне торговых угроз. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после телефонного разговора с российским лидером на этой неделе назвал путина «другом», а Нью-Дели усилил отношения с Китаем. Моде намерена посетить Китай в конце августа — это его первый визит в страну за последние семь лет.

Трамп и его администрация критиковали Индию за закупки российской нефти из-за того, что эта торговля помогает России финансировать войну против Украины. Трамп уже ввел 25% пошлину на индийские товары и угрожал удвоить ее до 50% 27 августа, что сделало бы ежегодный экспорт Индии в США на сумму $85 млрд неконкурентоспособным.

Индия защищает свое право покупать нефть из самого дешевого источника, называя американские тарифы «глупыми». Для Индии российская нефть привлекательна благодаря скидкам, что помогает сдерживать внутреннюю инфляцию.

Джайшанкар также предложил Индии и России диверсифицировать торговлю, поощрять совместные предприятия и чаще проводить встречи по устранению препятствий, в частности в платежных системах.