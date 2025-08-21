Рада приняла законы о Defence City: что предусматривает льготный режим для ОПК

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два ключевых законопроекта, создающих правовую основу для инициативы Defence City. Эта программа предусматривает введение ряда налоговых, таможенных и других льгот для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

По его словам, законопроекты № 13420 и № 13421 были существенно доработаны в сотрудничестве с Министерством обороны и бизнесом.

Ключевые положения принятых законов

Вводится правовой режим Defence City до 1 января 2036 (или до вступления Украины в ЕС);

Вместо Перечня предприятий ОПК создается Реестр Defence City под управлением Минобороны;

Четкие правила для резидентов: статус, условия его получения и контроль определяет закон «О нацбезопасности Украины»;

Доля квалифицированного дохода резидента — от 75% (для самолетостроения — от 50%).

Список льгот для резидентов Defence City

налоговые льготы (освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, земельного, недвижимого и эконалога);

упрощенные таможенные процедуры;

упрощенный экспортный контроль товаров военного назначения;

возможность установления НБУ особенностей валютного надзора;

поддержка релокации и повышения сохранности производственных мощностей.

Гетманцев подчеркнул, что принятие этих законов является фундаментом развития украинского оборонно-промышленного комплекса. Это не только усугубит обороноспособность государства, но и создаст новые возможности для инвестиций, технологий и рабочих мест.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце июня 2025 года в Раду внесли законопроекты о Defence City.