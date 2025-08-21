Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два ключевых законопроекта, создающих правовую основу для инициативы Defence City. Эта программа предусматривает введение ряда налоговых, таможенных и других льгот для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Рада приняла законы о Defence City: что предусматривает льготный режим для ОПК
По его словам, законопроекты № 13420 и № 13421 были существенно доработаны в сотрудничестве с Министерством обороны и бизнесом.
Ключевые положения принятых законов
- Вводится правовой режим Defence City до 1 января 2036 (или до вступления Украины в ЕС);
- Вместо Перечня предприятий ОПК создается Реестр Defence City под управлением Минобороны;
- Четкие правила для резидентов: статус, условия его получения и контроль определяет закон «О нацбезопасности Украины»;
- Доля квалифицированного дохода резидента — от 75% (для самолетостроения — от 50%).
Список льгот для резидентов Defence City
- налоговые льготы (освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, земельного, недвижимого и эконалога);
- упрощенные таможенные процедуры;
- упрощенный экспортный контроль товаров военного назначения;
- возможность установления НБУ особенностей валютного надзора;
- поддержка релокации и повышения сохранности производственных мощностей.
Гетманцев подчеркнул, что принятие этих законов является фундаментом развития украинского оборонно-промышленного комплекса. Это не только усугубит обороноспособность государства, но и создаст новые возможности для инвестиций, технологий и рабочих мест.
Напомним
«Минфин» писал, что в конце июня 2025 года в Раду внесли законопроекты о Defence City.
Источник: Минфин
