українська
21 августа 2025, 14:06

Рада приняла законы о Defence City: что предусматривает льготный режим для ОПК

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два ключевых законопроекта, создающих правовую основу для инициативы Defence City. Эта программа предусматривает введение ряда налоговых, таможенных и других льгот для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два ключевых законопроекта, создающих правовую основу для инициативы Defence City.

По его словам, законопроекты № 13420 и № 13421 были существенно доработаны в сотрудничестве с Министерством обороны и бизнесом.

Ключевые положения принятых законов

  • Вводится правовой режим Defence City до 1 января 2036 (или до вступления Украины в ЕС);
  • Вместо Перечня предприятий ОПК создается Реестр Defence City под управлением Минобороны;
  • Четкие правила для резидентов: статус, условия его получения и контроль определяет закон «О нацбезопасности Украины»;
  • Доля квалифицированного дохода резидента — от 75% (для самолетостроения — от 50%).

Список льгот для резидентов Defence City

  • налоговые льготы (освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, земельного, недвижимого и эконалога);
  • упрощенные таможенные процедуры;
  • упрощенный экспортный контроль товаров военного назначения;
  • возможность установления НБУ особенностей валютного надзора;
  • поддержка релокации и повышения сохранности производственных мощностей.

Гетманцев подчеркнул, что принятие этих законов является фундаментом развития украинского оборонно-промышленного комплекса. Это не только усугубит обороноспособность государства, но и создаст новые возможности для инвестиций, технологий и рабочих мест.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце июня 2025 года в Раду внесли законопроекты о Defence City.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
